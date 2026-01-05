川普再暗示強行併吞 格陵蘭總理：夠了

美國總統川普(Donald Trump)日前派兵突襲委內瑞拉、逮捕其領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)後，重申他接管格陵蘭的野心。對此格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)表示受夠了美國的威脅，要川普政府別再做不切實際的幻想。

路透社報導，川普在第一屆總統任內就展現了他對格陵蘭的覬覦；川普去年開啟2.0時代後，更直言不排除以武力奪取這座島嶼。突襲馬杜洛的行動結束隔天，他接受「大西洋月刊」(The Atlantic)採訪時表示，美國在防衛方面「確實需要格陵蘭，絕對需要」。

面對川普政府可能仿效軍事干預委內瑞拉的方式入侵格陵蘭，其總理尼爾森4日晚間透過臉書表示，「朋友之間沒有進行恫嚇、施壓和威脅併吞的空間」。他接著說：「夠了就是夠了...不要再幻想併吞(格陵蘭)。」

丹麥的歐洲盟友則再次表明拒絕美國恐嚇的態度。英國首相施凱爾(Keir Starmer)表示，格陵蘭的未來「必須由格陵蘭和丹麥決定，不是別人」；歐盟執委會指出，歐盟將持續堅守國家主權原則。德國外長瓦德福(Johann Wadephul)也強調，格陵蘭是丹麥的一部分，原則上屬於北約(NATO)的範疇，因此格陵蘭的防衛議題「必須在北約框架內討論」。

格陵蘭是丹麥海外自治領土，地理位置上介於歐洲與北美之間，對監測俄羅斯潛艦與飛彈活動至關重要。此外，該島也擁有豐富的礦產資源，而華盛頓正試圖減少對中國稀土的依賴。