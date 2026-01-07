川普再為馬杜洛加罪名「模仿我跳舞」 自曝舞步曾被妻子吐槽

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍擒獲後，正面臨恐怖主義與販毒等多項指控。但美國總統川普彷彿嫌羞辱仍不夠，6日又替他「加碼」一項罪名，指控馬杜洛模仿自己的招牌舞步。

衛報報導，川普當天在華府出席眾議院共和黨團年度政策閉門會議並致詞時表示：「他一站上台，就開始有點模仿我的舞步。」也對馬杜洛提出更嚴重的指控，稱他是個「暴力的人，殺了數百萬人，還施行酷刑」，並指稱「他們在卡拉卡斯市中心有一個正在關閉的酷刑室」，但並未進一步說明。

🗣️ 'He tries to imitate my dance' Donald Trump ordered the attack on Venezuela after becoming increasingly irritated by Nicolas Maduro’s public displays of dancing, US media reported.Find out more ⬇️https://t.co/PiYyihj9CA pic.twitter.com/4StCod6lEB— The Telegraph (@Telegraph) January 6, 2026

川普的挖苦似乎指向先前一篇報導指出，馬杜洛近來頻繁在公開場合跳舞，甚至曾伴隨自己口號「不要戰爭，要和平」的電子混音版登台表演；再加上他近幾週一副若無其事的姿態，據稱促使白宮決定將他自卡拉卡斯帶走。

根據紐約時報報導，委內瑞拉已故前總統查維斯是馬杜洛的導師與榜樣，也經常在集會上跳舞。但川普團隊認為，馬杜洛這些行為是在嘲弄美國集結軍力、並要求其下台的壓力。此外，川普的相關言論，似乎也意在馬杜洛出庭應訊隔天，進一步加深對他的羞辱。

川普本人過去也因在造勢集會上跳舞而引發議論，包括隨著迪斯可名曲YMCA起舞，招來不少嘲諷。儘管支持者不僅稱讚，還爭相模仿，川普仍坦言妻子梅蘭妮亞認為他的招牌舞步並不符合總統身分。川普說：「她討厭我跳舞。我跟她說，『親愛的，每個人都想看我跳舞。』」並轉述梅蘭妮亞的回應稱：「他們不喜歡，只是對你客氣。」

川普則說她錯了：「現場整個瘋掉，他們在尖叫，『拜託，跳舞吧！』」

