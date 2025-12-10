川普再用關稅逼泰柬停火？泰國嗆：關稅是關稅 兩者不該混談

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普對外遇事，都用關稅施壓，也因此被網友戲稱「關稅帝君」。可如今他這萬年老招，恐怕又得失靈了！泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）9日嗆聲，關稅是關稅，泰柬關係是泰柬關係，不該以關稅強加和平。他還在半島電視台的訪問直言，當前衝突沒有外交空間。另外，隨著戰火越演越烈，假新聞也助長衝突升溫。中、美兩大國都出面呼籲泰柬克制停火，柬方態度放軟，稱隨時可展開停火談判。

泰軍此次衝突再度出動F16戰機。（圖／翻攝自X平台 @jacobincambodia）

不該混為一談

希哈薩於9日的路透專訪稱，不應以關稅要脅泰國與柬埔寨和談、在邊境停火，並強調貿易談判與泰柬兩國關係不應混為一談。

希哈薩如此說道：「我們不認為，關稅應被用作施壓泰國重回聯合聲明、重回對話進程的手段。」

沒有外交空間

泰國態度強硬，希哈薩接受半島電視台的訪問中，再度指控柬埔寨先開火，並稱當前衝突已無外交斡旋的空間。他強調和平協議「必須出自柬埔寨一方，他們必須停止其行事的方式」。

川普協議行將崩潰

泰、柬兩國先前經川普調停，簽署了和平協議，但亞洲電視台引述多名專家指出，協議從一開始就漏洞百出，難以持久，現在更是「快到頭了」（on its last legs）。

加拿大麥基爾大學（McGill University）的政治學副教授庫洪塔（Erik Martinez Kuhonta）即指出，泰國軍方勢力強大，自 2000年以來，就兩度推翻塔克辛（Shinawatra）家族出來的領導人，而軍隊當中一些派系完全反對和平協議。

庫洪塔解釋：「決策過程並非全由文官掌控，軍方對於和平協議積怨頗深，他們認為停戰造成了戰略點的喪失。」

華府的東南亞商業諮詢公司「鮑爾亞洲集團」（Bower Group Asia）政治風險分析師哈里曼（Jay Harriman）也表示，協議是川普強塞給泰、柬兩國，並未解決邊境領土爭議等核心問題。

泰國11月自家士兵疑似遭柬埔寨新埋設的地雷炸傷，就憤而終止了協議的執行，並開出重返的條件就是柬埔寨公開道歉。

假新聞助長衝突

7月泰、柬兩國的五天戰爭造成至少48人喪命、30萬人逃離家園，而眼前這輪衝突，恐怕規模有過之而無不及。自從8日戰火重起，截至9日深夜，已釀成泰國4名士兵死亡、68人受傷，柬埔寨9名平民身亡、20人受傷。泰國與柬埔寨，分別約有40萬人和2萬人，因邊境戰事而流離失所。

戰火難以熄滅，雙方政府互控「假新聞」的口水戰，也起了搧風點火的作用。泰國有記者在臉書撰文，聲稱泰軍奪回了爭議地區的「Prasat Khnar」古寺，但不到一個半小時，柬方就發出圖文痛斥這是「假消息」，直呼此事「100%不實」。

由於難有獨立媒體在現場驗證消息真假，關於軍事勝利、進攻與武器動用所流出的消息，常被兩國相互指責是對方在散播虛假訊息。在上一輪的衝突，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）的夫人即貼出多的影像，聲稱泰國使用「毒氣」攻擊，相關貼文還被自家財政部官員轉傳。但實際上，貼文所用畫面，出處是路透對1月洛杉磯野火拍攝的照片。

近期在11月，泰國也指控柬埔寨散播泰軍犯下性侵惡行的假消息。而這些訊息不論是真、是假，確實點燃了兩國社群媒體的輿論情緒，網路上關於「柬埔寨開火」、「柬埔寨防衛」的標籤，大行其道、洶湧氾濫。專家告訴半島電視台，這類煽動性言詞讓戰爭更難平息，柬埔寨政治分析師烏維拉（Virak Ou）就形容此種民族主義的刺激「很危險」。

柬埔寨指控泰軍空襲炸毀了爭議地區內的一座11世紀古寺，並批廷泰方此舉「極度不道德」。（圖／翻攝自X平台 @SovanRatana_）

中美籲停火

柬埔寨的最新指控，是泰國的攻擊摧毀了11世紀古寺「塔克拉貝」（Prasat Ta Krabey），並批評泰方「極度不道德」。柬埔寨也不忘爭取國際輿論支持，其領導層和30多名外國使節與聯合國大使緊急會面。

中、美兩大國也都跳出來，疾呼泰、柬雙方停火。中國外交部發言人郭嘉昆於9日的例行記者會上，呼籲兩國克制，以免衝突再升級。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）同樣喊話雙方立即停止相互的敵意。

