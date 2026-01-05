川普再發聲要格陵蘭 丹麥嗆停止威脅

美國總統川普趁著在委內瑞拉取得「勝利」之際，4日又公開宣稱，美國「絕對」需要格陵蘭島，還向哥倫比亞、古巴、墨西哥等國發出新的威脅。對此，格陵蘭的宗主國丹麥總理佛瑞德里克森急發聲，要求美方停止威脅丹麥和格陵蘭人民。

川普4日接受《大西洋》月刊電訪時稱，委內瑞拉可能不是美國干預的最後一個，並稱「我們絕對需要格陵蘭」。他在空軍一號專機上也說，「從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭。它現在具有極其重要的戰略地位」，並一再強調「我們需要格陵蘭，而且丹麥無力承擔此責（保護格陵蘭）」。

川普先前談及對委內瑞拉軍事行動時，宣稱要確保美國「永久主宰西半球」。格陵蘭島位於北美洲東北方，雖是丹麥的自治領地，地理上也屬西半球。格陵蘭基本上被冰層覆蓋，但隨著北極融冰開啟新航道，使其戰略地位提升，陸上和近海的油氣儲量亦相當可觀。

丹麥總理佛瑞德里克森4日發表聲明說，美國無權併吞丹麥王國的任何一部分，強烈敦促美國停止對一個歷史上的親密盟友發出威脅，並再次強調格陵蘭島是非賣品。她指出，丹麥是「因此格陵蘭島也是」北約組織（NATO）成員，處於北約的安全保障之下。

在美軍3日對委內瑞拉動武數小時後，白宮副幕僚長米勒的妻子、右翼播客主持人凱蒂（Katie Miller）就在X平台上發文，貼出一張被美國國旗覆蓋的格陵蘭地圖，配文只有一個字：SOON，意思是「很快」。

格陵蘭自治政府總理尼爾森4日斥該貼文缺乏尊重，並說「夠了。不要再施壓，不要再影射，也不要再沉溺於併吞的幻想」。

川普還向哥倫比亞、古巴、墨西哥等國發出威脅。他聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，並劍指哥倫比亞總統裴卓，直言，「他這樣做的日子不會太長了。」被問及是否會對哥國採取行動時，川普表示，「聽起來不錯。」

川普稱，美軍3日突襲委內瑞拉時，有很多古巴人為了保護委國總統馬杜洛而被打死。他說，如果沒有委國供應石油，古巴將難以撐下去。川普又表示，美國必須對墨西哥採取行動，因為毒品正湧入墨西哥，墨國必須有所作為。