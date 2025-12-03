川普再祭旅行禁令 凍結19國綠卡與入籍審核

▲美國總統川普再度收緊移民制度，目前已暫停處理來自19個國家或地區民眾提交的所有移民申請。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 繼上週華盛頓特區發生兩名國民警衛隊成員被槍擊事件後，美國總統川普（Donald Trump）再度收緊移民制度，目前已暫停處理來自19個國家或地區民眾提交的所有移民申請。

根據哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）報導，美國公民及移民服務局（USCIS）內部指引顯示，該機構1日時指示員工「停止對所有案件進行最終裁定」，這些案件涉及川普先生於六月頒布的公告中面臨限制的19個國家或地區。該公告在一般語境中被稱為「旅行禁令」（travel ban）。

USCIS文件指出，這次暫停措施還包括原本即將完成入籍程序、正要宣誓成為美國公民的合法永久居民，只要來自這19國之一，入籍典禮也被暫停。文件暗示，此次凍結是暫時性的措施，等候政府針對受影響的移民制定進一步審查規範。

USCIS各辦公室收到的指引表示：「這項凍結涵蓋所有申請類型，包含所有最終決定（批准、拒絕）以及完成任何入籍宣誓儀式。」

川普在6月時發布對來自阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門等國家人士實施了近乎完全的入境限制。它還部分暫停了來自隆迪、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼、以及委內瑞拉的旅客與移民入境。

最新的指引說明，川普在上週國民兵遭槍擊事件後祭出的移民收緊政策，其範圍比先前外界所知更廣。涉案槍手是一名阿富汗撤離人士，他於2021年9月在拜登政府時期進入美國，並於2025年4月川普重返白宮後獲得庇護。

自襲擊事件發生以來，川普政府已公開宣布一系列移民限制措施，包括USCIS暫停所有庇護裁決、全面暫停阿富汗人的簽證與移民申請，以及對旅行禁令19國的綠卡案件進行審查。

但政府未公開宣布，USCIS 也已凍結所有涉及這19國國民的案件，不僅是綠卡申請，還包含入籍申請在內。通常，申請入籍者須為合法永久居民滿3年或5年，視個案而定。

稍早CBS News報導，川普政府正考慮擴大旅行禁令，將更多國家納入名單，以因應上週的槍擊事件。美方官員表示，若以國家安全為由進一步增加禁令，受影響國家總數可能擴大到約30個。

