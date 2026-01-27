川普再祭「長臂管轄」！發文警告伊拉克：馬里奇回鍋總理就斷絕所有援助

國際中心／記者彭光偉報導

美國總統川普再度展現其強硬的「長臂管轄」外交風格。就在伊拉克國會準備選出新任總理的關鍵時刻，川普在自己的社交平台「真實社群」（Truth Social）上發文，公開點名反對伊拉克前總理馬里奇（Nuri al-Maliki）重新掌權，並威脅若伊拉克執意選擇馬里奇，美國將斷絕一切經濟與軍事援助。

川普介入伊拉克選舉，反對前總理馬里奇回鍋。（圖／翻攝自川普真實社群）

點名馬里奇「回鍋就斷援」

川普在發文中表示，他聽到伊拉克可能正在做一個「非常錯誤的選擇」，也就是讓馬里奇回鍋擔任總理。川普稱馬里奇上一次執政時，伊拉克陷入了極度的貧困與混亂，這類情況不應再度發生。川普痛批馬里奇擁有「瘋狂的政策與意識形態」，並向伊拉克當局發出最後通牒，強調一旦馬里奇當選，美國將不再提供任何幫助。他語帶威脅地指出，若失去美國的支援，伊拉克實現成功、繁榮或自由的機會將歸零，並在文末高喊「讓伊拉克再次偉大」。

事實上，馬里奇近期已獲得伊拉克境內最大什葉派政黨聯盟的提名，極有可能三度出任總理。然而，馬里奇過去的親伊朗立場以及引發的教派衝突，一直令華府感到高度不安。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前也已致電伊拉克現任領導層表達擔憂。由於伊拉克的石油出口收入目前仍由紐約聯邦準備銀行代為持有，美方的這項財政威懾可能對伊拉克政壇造成影響。

川普發文威脅伊拉克若讓前總理馬里奇回鍋將斷絕所有援助。（圖／翻攝自X平台Dr. Nûh Al-Kurdi@NuhAlKurdi帳號）

「長臂管轄」成功護航阿斯夫拉

事實上，這種直接介入他國選舉的作法，已經不是川普的第一次。就在 2026 年 1 月 27 日，宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）正式就職，這場選舉的結果也被視為川普「強力背書」的勝利。在宏國選舉期間，川普曾多次公開表達對阿斯夫拉的支持，並將其競爭對手形容為「共產主義者」。川普當時甚至威脅，若阿斯夫拉未能勝選，美國將切斷對宏都拉斯的所有財政援助。為了增加阿斯夫拉的勝算，川普甚至在選前特赦了在美服刑的宏國前總統葉南德茲，這一連串大動作被外界解讀為美方對宏國政局的深度干預，最終也如願促成親美政權的延續。

「欽點盟友」策略打破外交傳統

在阿根廷大選期間，川普便與現任總統米萊保持緊密互動，多次在公開場合讚揚其政見，將米萊塑造為拉美地區的「頭號盟友」。同樣的情況也發生在巴西，川普與巴西前總統波索納洛長期以盟友相稱，即便在波索納洛敗選後，川普仍多次發表言論質疑巴西選舉制度，試圖透過輿論壓力影響巴西國內的政治抗爭。

