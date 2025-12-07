川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

在兩名國民兵被阿富汗男子槍擊後，川普政府連續發布嚴格審查移民身分的強硬指令，直接影響綠卡持有者和申請人。5日起，尋求庇護者和其他持臨時合法身分人士的工作許可效期從5年縮短為18個月；19國公民的綠卡身分全面重新審查；26日起，國土安全部實施出入境生物辨識新規定，包括綠卡持有者在內的所有非美國公民出入境，都會被美國海關邊境保護局（CBP）要求收集生物辨識資料。

美國公民及移民服務局(USCIS)局長艾德洛(Joseph Edlow)4日宣布工作許可效期從5年縮短為18個月時表示，「顯然，USCIS必須加強對外國人的審查。所有外國人都必須記住，在美國工作是特許，而非權利。」

5日起，基於就業的I-485表格申請人獲得的EAD卡工作許可效期縮短為18個月，代表必須更頻繁重新接受審查。移民律師紐曼(Emily Neumann)在X平台發文，「這可能表示Advance Parole(預先入境許可，俗稱回美證)也會受影響。這只會增加申請數量，導致案件積壓，進而延長處理時間。」

休士頓移民律師布朗(Steven Brown)也在X平台表示，綠卡申請延誤者現在可能面臨失去工作許可的更大風險，「形成惡性循環」。

國民兵遭槍擊事件發生後，川普總統在社媒發文表示，他將「永久暫停所有第三世界國家」的移民申請。USCIS已宣布將暫停包括阿富汗、緬甸、海地、蘇丹等19國高風險國家的綠卡及庇護申請；預計該名單將擴大至大約30國。前述國家公民若在拜登總統任期來美並提出綠卡或庇護申請，政府也將「全面重新審查」。

前國土安全部資深官員貝利(Morgan Bailey)對「新聞周刊」(Newsweek)表示，「可以預期這些審查標準將非常廣泛，審查人員將獲得很大的自由裁量權，這些國籍會被當成潛在風險因素來考慮。」

另一項重大變更是：國土安全部12月26日將開始實施新的出入境生物辨識規定；美國海關邊境保護局將收集所有非美國公民的生物辨識資料，其中包括綠卡持有者在內。旅客將在機場、陸路口岸和海港被拍照，並可能被要求提供其他身分識別信息，如指紋或虹膜掃描等。

貝利指出，「該生物辨識系統將建立更全面旅行紀錄，可能影響持有或申請綠卡者的實際居住時間、入籍資格和放棄永久居留權等相關流程。」綠卡持有者應做好準備，迎接美國邊境更嚴格審查。

預計未來幾周內，國土安全部和美國公民移民服務局將進一步發布更多細節。

