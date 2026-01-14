川普再聲援伊朗示威 對伊朗貿易國加徵關稅

▲美國總統川普宣布，將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗反政府示威蔓延全國，伊朗安全部隊血腥鎮壓行動造成大量死傷，美國總統川普（Donald Trump）13日再度公開聲援示威民眾，稱「援助即將到來」。他同時宣布，將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，並強調「今天（13日）剛生效」。

綜合路透社外媒報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，凡是與伊朗做生意的國家，其輸美商品一律課徵25％關稅，即刻實施。

不過川普並未交代多項關鍵細節，包括這項新關稅是否疊加在既有關稅之上。若是疊加，對來自中國的商品將可能徵收至少45%的關稅，目前的稅率為20%。除中國外，印度、阿拉伯聯合大公國及土耳其也被視為伊朗主要貿易夥伴。

在川普2017年至2021年的第一任總統任期內，伊朗成為美中關係中的一個焦點，因為華府加強了對伊朗的制裁，並將被指控向伊朗出售技術的中國華為公司置於打擊目標。

川普13日前往密西根州東南部城市迪爾伯恩（Dearborn）參觀美國福特汽車在當地的工廠後，在密西根第一大城底特律（Detroit）發表演說。除了讚揚自己重返白宮以來的關稅措施，川普也在演說中提及了伊朗情勢。

川普再度向當地抗議者喊話說，「繼續抗議吧，如果可能的話，接管你們的機構」，並把那些殺人和施暴者的名字記下來，「他們將付出非常沉重的代價」。他也進一步透露，他已取消和伊朗官員的所有會議，直到無謂殺戮抗議者的行徑停止為止。

伊朗這一波抗議始於去年12月28日，最初是因經濟與民生困境，隨後演變成反對1979年革命後建立的神權體制政權。據人權監督組織統計，這波示威活動的死亡人數已超過2000人。

