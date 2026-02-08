川普再背叛烏克蘭？澤倫斯基：美俄私下談380兆經濟協議 施壓6月終戰

編譯林浩博／綜合報導

烏克蘭難道將再遭「盟友」美國的背叛？隨著阿布達比的連日終戰談判未果，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於7日爆料，美、俄雙方私下討論價值12兆美元（約380兆台幣）的經濟協議，相關條款恐犧牲烏克蘭權益。不僅如此，澤倫斯基也坦言，川普政府正在施壓俄烏戰爭必須在6月終止，為此將「不計代價」。

烏克蘭總統澤倫斯基爆料，美國與俄羅斯私下討論380兆台幣的經濟協議，並意圖背地裡出賣烏克蘭的主權與安全。（圖／翻攝自X平台 @DakdaR22）

380兆美俄協議

澤倫斯基稱，情報人士向他展示了紀載美俄經濟合作框架的文件。澤倫斯基將這份合作稱為「德米崔耶夫方案」 （Kirill Dmitriev），德米崔耶夫是俄羅斯總統普丁的親信，掌管俄國的主權基金，他也在終戰協商扮演核心角色。

川普此前將美俄經濟合作、制裁免除的可能性，當作說服俄羅斯同意停戰的誘因。不過，普丁堅持俄羅斯必須達成對烏作戰目標，不論是透過談判抑或武力搶奪。

德米崔耶夫與川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）擬出了28點計畫，當中包括逐步解除制裁，以及對俄烏的長遠經濟發展項目。但澤倫斯基堅持，應該加強對俄制裁，使得俄羅斯再無資金和西方設備繼續發動侵略。澤倫斯基此一立場獲得了多個歐洲領袖和美國國會議員的支持。

澤倫斯基7日告訴媒體：「我們並不清楚他們的雙邊經濟或商業協議，但有收到相關情資。也有多個跡象顯示，不論是在媒體或其他管道，這些協議的部分內容相關於烏克蘭，比如我們的主權和國家安全。我們已表明，烏克蘭不會支持任何與我們相關、卻未經我們參與的協議。」

「不計代價」6月終戰

澤倫斯基的擔憂曝光之時，俄羅斯再對烏克蘭的能源設施狂轟濫炸，造成該國大片區域於8日陷入寒冷與斷電。這場空襲還導致烏克蘭的核電廠緊急降低電力輸出，國際原子能總數（IAEA）在X平台發文：「軍事活動影響了變電站，輸電線因此切斷連結。」

德米崔耶夫顯然是在與美方官員會面時，提出了合作方案，但澤倫斯基並未透露是何時。俄烏終戰談判陷入僵局，最大癥結點是哪方能控制烏克蘭東部的頓巴斯地區。美方提議在頓內茨克建立自由經濟區，普丁要求烏克蘭割讓整片區域，包括俄軍尚未掌控的城鎮。

澤倫斯基另表示，美方提出「6月之前」戰爭須終止，他預期「他們會為了此時程向有關各方施壓」，因為川普政府很憂心年底的美國國會選舉，為此將「不計代價」。

路透也接獲內幕報導，美烏官員正討論3月達成協議的目標，希望5月烏克蘭舉行大選，並就和平協議公民投票。路透引述一名消息來源直言，「美國人很著急」，而川普可能會把焦點轉移至選舉上。

近幾週，美、俄、烏三方官員兩度在阿布達比會面，試圖談出協議，但卻無任何突破。話雖如此，烏方稱協商的語調和內容都有所改善。澤倫斯基稱美方提議有關各方在一週內於邁阿密首次談話，而烏克蘭已證實會參加。

俄羅斯又轟烏克蘭

同時俄羅斯又自7日晚間至8日凌晨，轟炸烏克蘭的電網與發電廠。烏克蘭空軍稱，俄軍出動了29枚飛彈與408架攻擊無人機，當中13枚飛彈與21架無人機總共擊中19處地方。

冬天處於氣溫低於零下的嚴寒，烏克蘭的眾多平民再因轟炸，陷入無電、無供暖的窘境。由於俄羅斯鎖定烏克蘭能源設施的供應，此類困境已成為當地常態。烏克蘭的電網負責單位稱，這是今年該國能源設施第二度遇襲，「8個地區的能源設施被擊中」，烏克蘭全國出現停電。

澤倫斯基在X平台發文痛批，俄方刻意鎖定攸關烏克蘭核電廠運轉命脈的能源設施，將烏克蘭，甚或歐洲整體的安全置於險境。他疾呼美國與歐洲愛好和平的盟友，應將之視為警訊，並立刻採取行動。

