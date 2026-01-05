川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了

委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮捕，落地紐約後在DEA幹員押送下改穿藍色帽T，雙手上銬比讚畫面曝光。 圖：翻攝自@AFpostX

[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。

談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」

美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse

川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」

川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」

川普說，3 日在美國對委內瑞拉的突襲行動中有「很多古巴人」在試圖保護委內瑞拉總統馬杜洛時被打死。川普稱，如果沒有委內瑞拉供應石油，古巴將難以支撐。

哥倫比亞總統古斯塔沃．佩特羅（Gustavo Petro）譴責美軍入侵委內瑞拉。 圖 : 翻攝自央視新聞

川普同時說，美國正密切關注伊朗近期發生的騷亂事件，威脅要進行干涉，或對伊朗進行「嚴厲打擊」。

川普還瞄準墨西哥「開火」，稱美國「必須對墨西哥採取行動」，因為「毒品正湧入墨西哥」，墨西哥必須採取行動打擊毒品走私。川普稱，他已多次提出向墨西哥派遣美軍，但墨西哥總統辛鮑姆「有所顧慮，她有些畏懼」。

美國空軍RQ-4全球鷹無人機出現在伊朗外海，監控伊朗情勢。 圖：翻攝U.S. Air Force

川普重申美國「需要格陵蘭島」。「從國家安全的角度來看，我們需要格陵蘭島。它現在具有極其重要的戰略地位……我們需要格陵蘭島，而且丹麥無力承擔此責（保護格陵蘭島）。」

川普對記者表示，西半球是「我們的半球」，門羅主義很重要，很多美國總統忘記了它，「我沒有，我沒有忘記」。

川普政策幕僚長兼國家安全顧問史蒂芬的妻子近日發布一張美國國旗塗色的格陵蘭地圖，引起各界再度熱議「美國想購買格陵蘭島」的話題。 圖：翻攝自 X

在 5 日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，繼對委內瑞拉採取軍事行動後，美國總統川普還威脅要對哥倫比亞和古巴進行干預。中方認為此舉是否會引發美國在拉美及加勒比地區的一系列干預行動？若在此過程中，美國挑戰中國在該地區或特定國家的利益，中方將如何應對？

對此，中國外交部發言人林劍表示，中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對任何違反《聯合國憲章》宗旨和原則侵犯別國主權安全的行為，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對外部勢力以任何藉口干涉拉美國家內政。

