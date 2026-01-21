川普再談格陵蘭：我不會動武，只想要一塊冰保護世界。圖/ 世界經濟論壇YT

美國總統川普在本月21日參加瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會，會中演說他再度提到格陵蘭，並強調「我不會動武」，堅稱「只是想要一塊冰來保護世界」。

川普演講一開場就直呼：「很高興能回來見到這麼多朋友，和少數的敵人！」隨即引發現場笑聲。接著川普話鋒一轉，在演說中指出，關於取得格陵蘭：「大家都以為我會用武力，但我不需要，我不想用武力，我不會動武。」川普說，他只是想要「一塊冰」來保護世界，無奈丹麥和北大西洋公約組織（NATO）不給，川普也強調：「除了美國，沒有任何國家或國家集團有能力確保格陵蘭的安全。」

川普還說，回顧歷史，歷任美國總統在將近200年的時間內，都曾試圖購買格陵蘭。川普更稱，格陵蘭島上幾乎看不到丹麥存在的痕跡，指責丹麥政府對格陵蘭的建設與發展，遠低於先前承諾。

川普也強調，他爭取格陵蘭的最大因素，不是島上資源，而是戰略位置。川普稱，格陵蘭就位處美國、俄羅斯和中國2個強國的正中央，「戰略位置實在是太關鍵了」，因此掌握格陵蘭，對美國來說，就是掌握國家安全的關鍵利益。



