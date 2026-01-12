川普再譏「兩支狗拉雪橇隊」保衛格陵蘭 北歐駁中俄船艦靠近說

美國總統川普近期再次針對格陵蘭議題發表看法，強調美國必須獲得格陵蘭的控制權，並以「兩隻狗拉的雪橇隊」形容格陵蘭當前的防務情形。 （圖取自facebook.com/WhiteHouse）

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期針對格陵蘭議題做出表態，並拒絕承諾不以武力控制該地區，相關言行引發歐洲盟友強烈抵制。針對歐洲國家主張格陵蘭擁有足夠防務的議題，川普於當地時間 11 日公開以「僅靠兩隻狗拉的雪橇隊」進行譏諷。然而，面對川普「中俄船艦、潛艇在格陵蘭附近活動」的指控，歐洲國家也提出反駁，格陵蘭當地議會也展開行動，準備應對美國可能帶來的威脅。

根據俄羅斯《衛星通訊社》( Sputnik )報導，川普 11 日接受媒體聯合訪問時，將格陵蘭島的防務形容為「由兩隻狗拉動的雪橇隊」，批評該島不具備抵禦中國、俄羅斯船艦威脅的能力。報導稱，川普先前曾公開發表聲明，強調美國必須獲得格陵蘭島的控制權，「如果美國不拿下格陵蘭，俄羅斯或中國就可能會採取行動，對美國的國家安全造成威脅」。

針對川普「大批中俄船艦在格陵蘭附近活動」的指控，丹麥外交大臣拉爾斯．勒克．拉斯穆森( Lars Lokke Rasmussen )日前發表公開回應，強調目前並沒有任何俄羅斯或中國的船艦在努克峽灣內活動的跡象，並同時否定中國正在對格陵蘭進行大規模投資的傳言，「這並不屬實」。

該報導也引用船舶追蹤平台「Marine Traffic」與「LSEG」的公開數據稱，截至目前為止，格陵蘭附近海域仍未出現中國或俄羅斯船艦活動的跡象。與此同時，格陵蘭議會也於當地時間 9 日宣布將召開緊急會議，針對如何回應美國威脅接管該島的問題進行討論，試圖捍衛格陵蘭與丹麥居民的權益。

雖然外界對是否具備控制格陵蘭島的合法性表示質疑，但美國國土安全顧問史蒂芬．米勒( Stephen Miller )在接受美國《有線電視新聞網》( CNN )專訪時，否定了美國需要採取軍事行動控制該島的可能性，「格陵蘭僅有不到 3 萬人居住，我想我們應該不需要採取任何軍事行動」。

針對美國希望佔領格陵蘭的計畫，丹麥駐美大使耶斯佩．慕拿．索倫森( Jesper Moller Sorensen )提出警告，強調丹麥與美國是「親密的盟友」，不應為了爭奪領土爆發衝突，「哥本哈根期望美國能充分尊重丹麥王國的主權與領土完整」。

