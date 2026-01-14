川普再轟聯準會主席鮑爾 嗆他「很快就會滾蛋」

（中央社綜合外電報導）美國總統川普今天猛烈抨擊聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），稱他「無能」或「不老實」。川普政府的司法部正因對這位央行領導人展開刑事調查，而面臨日益增長的反對聲浪。

美國財經媒體CNBC報導，長期以來，聯準會一直享有獨立於行政部門的地位。當被問及這項史無前例的調查行動是否會破壞外界對聯準會的信心時，川普對鮑爾發動了最新一輪的攻擊。

川普說：「他的預算超支了數十億美元。」他指的顯然是聯準會華府總部一項規模數十億美元的翻新工程相關費用，而這正是司法部調查的核心。

川普在白宮外告訴記者：「所以，他要嘛無能，要嘛不老實。我不知道他是哪一種。但他肯定沒把工作做好。」

在前往密西根州參觀福特（Ford）汽車工廠，並在底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）發表演說後，川普對鮑爾拋出了更多侮辱性言詞。

川普在演講中談到鮑爾時說：「那個蠢蛋很快就會滾蛋。」

在川普發表上述言論之際，美國兩黨對這項調查的批評以及對聯準會獨立性的支持聲浪，正持續增長。

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）今天稍早在該銀行公布第4季財報後告訴記者：「我們認識的每個人都相信聯準會的獨立性。」

戴蒙說：「任何削弱這一點（獨立性）的做法，可能都不是個好主意。在我看來，這會產生反效果，它將推高通膨預期，並可能隨著時間推移而提高利率。」

川普今天稍晚對戴蒙的擔憂不屑一顧，他告訴記者，「我認為我正在做的事很好」，並稱鮑爾是「一個糟糕的聯準會官員」。

川普說：「他做得很差。我們應該有更低的利率。戴蒙可能想要更高的利率，也許他能用那種方式賺更多錢。」

與此同時，CNBC獲悉，財政部長貝森特（Scott Bessent）已向川普表達擔憂，認為司法部的調查可能會使鮑爾任期於5月屆滿後，下一任聯準會主席的確認計畫複雜化。

但聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）昨夜暗示，她位於華盛頓特區的辦公室不打算放棄對聯準會和鮑爾採取的法律行動。

皮洛在社群平台X上寫道：「聯邦檢察官辦公室曾多次聯繫聯邦準備理事會，討論成本超支和主席的國會證詞問題，但遭到忽視，因此有必要使用法律程序，這不是威脅。」（編譯：李佩珊）1150114