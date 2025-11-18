川普再點名台灣搶走晶片生意 吳思瑤「正向看」

綠委吳思瑤18日上午出席「藍白又爆衝修法，程序正義全崩壞」黨團記者會，針對川普再談台灣搶走晶片生意，吳認為可正向看見台灣在半導體產業實力。（摘自民進黨團YT）

美國總統川普於當地時間17日表示，台灣現在幾乎生產製造100％晶片，這非常可恥（disgraceful），但好消息是即將回流到美國，美可能在短時間內生產世界上大多數晶片。綠委吳思瑤18日回應，尊重川普發言，川普說法印證台灣對世界經貿發展AI時代的不可或缺。

民進黨團18日上午召開「藍白又爆衝修法，程序正義全崩壞」記者會，會後接受媒體訪問。針對川普再談及台灣生產100％晶片，認為美晶片政策太愚蠢等言論，吳思瑤回應，「尊重川普發言，其實他也不是第一次針對台灣晶片實力的強大表明態度」。

吳思瑤提及，針對如何解讀川普言論，「我覺得我們可以正向看到，台灣在半導體產業實力，確實是全世界發展AI、發展更多科技非常不可或缺的力量，所以川普說法正可以印證，台灣對於世界經貿發展AI時代的不可或缺」。

