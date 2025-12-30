川普冠名甘迺迪中心引反彈! 爵士樂手臨時取消表演抗議 多人跟進響應

甘迺迪表演藝術中心計畫在假期後對爵士音樂家查克・雷德（Chuck Redd）提起高達 100 萬美元的民事訴訟，指控其臨時取消演出造成重大損失。 圖：翻攝自 chuckredd 官方網站

[Newtalk新聞] 美國華盛頓的甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）近日因冠名與人事變動引發爭議。由美國總統川普任命的中心主席、前代理國家情報總監格瑞尼爾（Richard Grenell）表示，中心計畫在假期後對爵士音樂家查克・雷德（Chuck Redd）提起高達 100 萬美元的民事訴訟，指控其臨時取消演出造成重大損失。

事件起因於雷德原定於 24 日晚間舉行的年度「平安夜爵士音樂會」臨時喊卡。甘迺迪中心證實，演出取消的時間點，正值川普的名字被加入中心建築與官方網站標示，與已故總統甘迺迪並列。中心網站也隨後公告演出取消消息。

據美國廣播公司（ABC News）取得的一封信件內容，格瑞尼爾在致雷德的信中指出，雷德因政治立場臨時退出演出，是對非營利藝術機構「代價高昂的行為」。信中批評此舉為「不寬容的表現」，並指控雷德屈服於左派對藝術家的施壓，刻意抵制國家級文化機構。

格瑞尼爾在信中進一步表示，雷德演出票房表現不佳、缺乏捐款支持，加上最後一刻取消演出，已對中心造成實質財務損害，並正式通知將尋求 100 萬美元賠償，形容取消演出為「政治作秀」。目前尚不清楚雷德是否已聘請律師回應，《ABC News》嘗試聯繫雷德未獲回覆。

雷德則在一封發給《美聯社》的電郵中表示，他是在看到甘迺迪中心網站與建築上出現川普名字後，決定取消演出。他並未進一步說明是否將面對訴訟。甘迺迪中心公關副總裁達拉維（Roma Daravi）則回應，任何因政治分歧而取消演出的藝術家，都未盡到「為所有人表演的公共責任」。

隨著川普介入甘迺迪中心治理，已有多名知名藝術家宣布取消演出以示抗議。音樂劇《漢密爾頓》創作者林—曼努爾・米蘭達（Lin-Manuel Miranda）取消十週年紀念演出，指出該中心長期保持跨黨派精神，卻因新政府介入而被政治化。演員伊莎・蕾（Issa Rae）、普立茲獎得主瑞安農・吉登斯（Rhiannon Giddens）、J. Geils Band 主唱彼得・沃夫（Peter Wolf）及搖滾樂團Low Cut Connie等，也陸續宣布退出演出行列。

