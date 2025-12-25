川普冠名甘迺迪中心風波未歇 辦了20幾年的平安夜爵士音樂會取消
近20年來，甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)的平安夜爵士音樂會，已經成為華府慶祝聖誕節的一項傳統，但今年卻取消不辦了，音樂會主辦人查克·雷德(Chuck Redd)表示，取消演出是抗議白宮將川普的名字冠在甘迺迪中心上。
白宮18日宣布，川普總統親自挑選的董事會成員已經批准將機構改名為「川普甘迺迪中心」，隔天，工人立即在建築外牆貼上川普的大名。幾個月來，川普一直暗示他要更改中心的名稱，但學者指出此舉違法。
「當我在網站上看到更名消息，幾個小時後又在中心看到更名已成事實，我決定取消我們的音樂會，」雷德24日回應美聯社。雷德是一名鼓手兼鐵琴演奏家，自2006年以來，他一直在甘迺迪中心主持假日「即興爵士」(Jazz Jams)，接替貝斯手凱特·貝茲(Keter Betts)。
甘迺迪總統(John F. Kennedy)於1963年遇刺身亡，隔年國會通過法案，將該中心命名為甘迺迪中心以紀念他。甘迺迪姪女凱瑞‧甘迺迪(Kerry Kennedy)誓言，一旦川普卸任，她將把川普的名字從外牆上移除。前眾議院歷史學者雷斯莫克(Ray Smock)表示，該中心任何變更須經國會批准。
法律明確禁止董事會將中心變更紀念其他任何人，也禁止在建築外牆加上其他人名字。
美聯社報導，共和黨籍的川普，在第一任內幾乎完全無視以標誌性民主黨人命名的甘迺迪中心，但二度當選後卻深度介入該中心運作。他逼迫董事會改組，並安排自己擔任主席。此外，他還主持今年甘迺迪中心榮譽獎頒獎晚會，打破總統以觀眾身分出席的傳統。甘迺迪中心的這些改變，是川普針對聯邦機構中「覺醒」文化的整肅行動之一。
自從川普重返白宮以來，包括喜劇演員伊莎蕾(Issa Rae)和歌手彼得沃夫(Peter Wolf)在內眾多藝術家已取消在甘迺迪中心的演出。劇作家林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda)也取消音樂劇「漢密爾頓」(Hamilton)原訂的演出。
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
