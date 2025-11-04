川普准了！輝達晶片進軍新市場 外媒看好將成下個「機會之地」：忘了中國吧

微軟（Microsoft）宣布取得美國商務部的出口許可證，能夠將輝達（Nvidia）的AI晶片出口至阿拉伯聯合大公國（UAE），並將在該地投資逾79億美元打造AI基建。對此，科技媒體《Wccftech》直言「忘了中國吧」（Forget China），中東已經成為了AI巨頭的下一個機會之地，甚至可能取代輝達受限的中國市場，成為下一個營收重鎮。



報導指出，雖然美中針對輝達晶片的僵局尚未解除，但輝達開啟了新的營收戰場，微軟總裁證實，其獲准將輝達的AI晶片出口至阿聯，並強調微軟是滿足美國政府的多重嚴格安全標準，而成功獲得出口許可。

報導表示，這代表中東地區可能成為AI巨頭的下一個「機會之地」，隨著美國總統川普近期訪問海灣國家，美國科技企業的焦點正在轉向中東市場，輝達等科技公司已與阿聯的國營機構簽署多項合作協議，微軟也將在當地大幅擴張投資，投入高達79億美元。

報導分析，對於在中國市場受限的輝達而言，中東可能成為新的增長引擎，特別是沙烏地阿拉伯與阿聯等國的AI投資熱潮，使該地區對輝達具有重大戰略意義。過去美國政府對阿聯輸出最先進的AI晶片態度保守，但如今已開放出口。

報導表示，至於中東能否成為輝達取代中國的「下一個營收重鎮」，目前仍言之過早，但市場潛力已初露端倪。

