川普准輝達H200晶片輸陸 25%抽成費向台灣徵收

美國總統川普八日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中百分之廿五營收將支付給美國。他說，已告知中國國家主席習近平並獲正面回應。路透引述一名白宮官員表示，這筆百分之廿五抽成費用將以進口稅形式向晶片生產地台灣徵收。

川普八日在社群平台宣布，他已告知習近平，美國在維持強健國家安全條件下，將准許出口輝達H200晶片給獲准的中國和其他國家客戶，美國對於出口到中國的晶片營收將抽成百分之廿五。

晶片先進口美國 做安全審查

廣告 廣告

川普說，美國商務部正敲定相關安排，未來同樣做法將適用於包括超微與英特爾等人工智慧（ＡＩ）晶片公司，「我們將保護國家安全、在美國創造工作機會，並維持美國在ＡＩ領域的領先地位」。

路透報導，一名白宮官員透露，這筆百分之廿五抽成費用將以進口稅形式，在晶片由台灣運往美國時徵收。晶片在台灣製造後，需先進口至美國，由美方官員完成安全審查，再出口到中國。這種安排目的之一是避開法律爭議。美國憲法禁止政府對出口徵稅或收費，因此川普政府要對輝達銷往大陸的晶片營收抽成，方法之一就是在晶片由台灣進口美國時徵收進口稅。

陸籲通過合作 實現互利共贏

針對美方何時將此訊息告知中方，大陸又是否會允許企業購買，大陸外交部發言人郭嘉昆昨日應詢時僅表示，「我們注意到有關報導。中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏。」

輝達發言人發表聲明說：「我們讚賞川普總統的決定，允許美國晶片產業在國內公平競爭，從而支持高薪工作與美國製造業。向經過商務部審核的商用客戶提供H200晶片，是在多方考量間取得一個對美國非常有利且深思熟慮的平衡。」

川普這次開放銷往大陸的H200晶片於兩年前發布，效能是目前可合法出口中國的輝達H20晶片近六倍，但不如輝達最高階的Blackwell晶片，更比不上預定明年量產出貨的最新款Rubin晶片。川普表示，Blackwell和Rubin晶片都不在這次開放出口的協議當中。

陸是否會埋單 黃仁勳不確定

黃仁勳上周與川普會面後曾表示，即使美放寬H200銷售限制，他不確定中國是否會接受這款晶片。黃仁勳與美國參議院銀行委員會成員的閉門會議時也說，「我們不清楚。我們沒有頭緒，我們不能降低賣給中國的晶片性能，他們不會接受」。

川普八日說，美國若想在ＡＩ競賽擊敗其他國家，應該有統一的規範和許可過程，並預告他本周會簽署行政命令來統一ＡＩ管理規則；這部分與黃仁勳想法相同。黃仁勳說，美國各州規範不同恐拖累ＡＩ產業，讓發展止步。

【看原文連結】

更多udn報導

青森7.5強震！台旅客護電視、陸網狂刷慶祝 日人怒轟

桃園機場半夜像白天？見人潮爆滿傻眼 網曝最香理由

人脈榨光就掰？保險業務員暗黑手段 兩派掀論戰

高雄AAA韓團男成員2大失禮行為瘋傳 網氣炸