川普凍結對台無償軍援！F-16V戰機交付陷兩難 專家：美軍協防台灣可能性極低

日本智庫「中國問題全球研究所」所長、筑波大學名譽教授遠藤譽1日發表重要分析，指出川普政府上台後，台灣在美國軍事支援體系中的地位正急速下降，一連串政策變化顯示美國出兵援台的可能性很低。

根據遠藤統整的數據顯示，拜登政府在2023年3月至2024年12月期間，共宣布19筆對台軍售與軍事援助，其中包含3次行使「總統撥款權」（PDA）的無償軍援。拜登任內透過《2023年美國國防授權法》的《台灣增強韌性法》，正式將台灣納入PDA支援範圍，5年內最多可提供100億美元無償軍事支援。

反觀川普第二任期迄今僅有2筆交易，分別是11月13日以零件維修為主的軍售，以及11月17日簽約的「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），但該系統預定2031年才會完成交付。更重要的是，川普完全未動用PDA提供任何無償軍援。

《華盛頓郵報》9月報導，川普親自否決了對台4億美元軍事支援案。川普正尋求重啟與習近平的貿易協議，以及促成APEC期間可能的川習會，因此不願做任何讓北京「不愉快」的行動。遠藤分析，川普傾向「交易式外交」，認為台灣經濟強盛應自行支付軍購費用，這與他要求歐洲用自家資金購買美製武器再援助烏克蘭的邏輯相同。

川普目前面臨第一任期留下的重大軍售包袱。2019年美國批准出售66架F-16V戰機給台灣，規劃2025年交付28架，2026年交付38架。然而即將邁入2026年，台灣仍未收到任何一架，引發台灣社會「繳了2400億台幣卻沒收到任何東西」的強烈不滿。

台灣空軍參謀長李慶然1日表示，美方延遲交付的F-16V戰機預計12月展開飛行測試，目前採購的66架已有54架進入生產階段。今年3月美方雖舉行首架戰機的交貨儀式，但飛機至今未運抵台灣。

遠藤深入追查發現，當年推動這項軍售的南卡羅來納州眾議員與洛克希德馬丁公司有選區及政治獻金關係，強調的是工廠就業與營收，而非台灣安全。若依合約2025年未交付28架，台灣可視為違約；但若交付，中國勢必激烈抗議，可能瞬間擊碎川普試圖維持的中美關係。

遠藤總結，川普傾向全面避免台灣議題升高緊張情勢，甚至擺明不願承擔軍事介入責任。若美國軍事介入的可能性很低，就不會構成日本政界所稱「台灣有事等於日本存亡危機」的情境。她警告，美中之間將台灣當作籌碼的角力正走向重要分岐點，日本所依賴的美日安保體系正因美國戰略轉向而開始動搖。

國安局3日將到立法院報告，根據書面資料指出，美國與大陸戰略競爭格局不變，川普政府陸續公布對台軍售案，包括3.3億美元戰機零組件、6.9億美元NASAMS系統，但整體規模遠不及拜登時期。

