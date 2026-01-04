川普出兵委內瑞拉 鄭麗文示警：別以為美會幫台收爛攤子

國民黨主席鄭麗文呼籲，民進黨政府不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子。（陳君瑋攝）

美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動，並宣布已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛一事表示，國民黨主席鄭麗文指出，這是「驚天動地的大動作」，但相關行動仍應回歸國際法規範；她也指出，從日本首相高市早苗事件到近期中共圍台軍演，美方立場明顯保持距離，顯示美國在全球介入程度可能出現大幅後退，呼籲民進黨政府，「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」。

鄭麗文出席國民黨客家工作會議前受訪指出，川普任內已大幅改變過去近百年由美國主導的國際秩序與規則，儘管此次行動震撼國際，但仍期待美方遵循國際法的基本原則。她認為，川普一再要求各國提高軍備預算，正反映其認為區域與國家安全應由各國自行承擔，而非長期依賴美國。

鄭麗文說，川普政府明顯回歸門羅主義，將安全關注重心拉回美洲，近期美國在安全議題上的注意力多集中於委內瑞拉，後續仍有複雜問題待處理，美國對其他區域的關注勢將受到排擠。她直言，台灣更應以自身政治智慧化解台海危機，而非將局勢推向兵凶戰危。

鄭麗文強調，不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子，面對美國全新的世界戰略思維，台灣必須自我調整。她並點名賴清德，呼籲執政的民進黨不要再任意玩火，避免不負責任的政治操作。

鄭麗文表示，既然賴清德已表態不會宣布台獨，就應下架台獨黨綱、回到九二共識，反對台獨，讓兩岸關係降溫，避免持續升高軍事對峙風險。

鄭麗文最後指出，台海和平穩定攸關2300萬人民的安全與未來，國人普遍不希望戰火延燒至海峽，期盼總統能召開國安會議，重新評估國際局勢與台灣戰略，思考如何在自我防衛前提下，開創和平穩定的兩岸關係，這正是對領導人智慧的重大考驗。

