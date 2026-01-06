川普出兵委國未獲授權 白宮高層向國會兩黨領袖簡報

美國國務卿盧比歐，稍早與其他4位川普政府高層抵達美國國會，向兩黨領袖進行國安簡報。由於川普政府出兵前並未告知國會、也沒有取得授權，今日的簡報將是美國國會首度接受白宮正式說明。

與盧比歐同行的，包含國防部長赫格塞斯、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe），以及司法部長、也就是檢察總長邦迪（Pam Bondi）。

接受簡報的，除了眾議院議長以及兩院兩黨領袖，也包含情報、軍事、外交委員會的資深議員。由於這場簡報只有少數資深議員出席，參議院預計週四邀集全體議員，再次接受白宮說明。

廣告 廣告

今日是國會議員在新年假期後，從選區回到華府的第一個工作天。《國會山莊報》報導，共和黨籍的議長強森（Mike Johnson），接下來將面臨黨內中間派人士的挑戰，原因包含強森表態支持川普政府在委內瑞拉的行動。對此，美國總統川普（Donald Trump）將在明天一場私人活動上，與眾議院共和黨人對話，有望安撫黨內情勢。

更多公視新聞網報導

美韓達成多項協議 川普同意南韓打造核潛艦

「台灣有事」風險意識增 駐台日企找顧問公司擬對策

台廠在美舉辦大型招聘會 台灣留學生排隊面試

