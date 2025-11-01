川普出大絕招逼民主黨讓步 促廢參院「阻撓議事」規則反遭共和黨抵抗

美國聯邦政府關門持續逾月，參議院內幾乎空無一人。路透社



美國聯邦政府關門僵局持續31天，美國總統川普堅持共和黨的臨時撥款法案不能對民主黨讓步。川普提出大絕招，要求廢除參議院的「阻擋議事」規則，讓法案得以順利通過。但他先在共和黨內踢到鐵板。

川普日前呼籲廢除參議院的「阻撓議事」（filibuster）規則，讓民主黨無法在參議院阻止共和黨推動臨時撥款法案投票。

「阻撓議事」是參議院長久以來的議事規則，100位參議員中只要有41人反對，就能阻止法案進入辯論或表決程序。過去共和和民主兩黨均曾利用這項制度當作制衡手段。

不過川普的提議沒有獲得黨內支持。共和黨參院領袖圖恩（John Thune）的發言人向CNN表示：「圖恩認為阻擾議事規則相當重要的立場不變。」

即便是向來不在公開場合對川普說不的共和黨籍眾議院議長強生，也以婉轉方式表達對取消參議院議事規則的不同意。他說：「阻擾議事規則過往是非常重要的制衡手段。」

強生說，雖然此規則是參議院所有，與他無關，但他警告，若取消此規則，未來一旦民主黨掌控參院多數席次，將讓共和黨束手無策。強生說：「他們可以掌控最高法院，讓波多黎各和華府特區升格為一州。他們會禁用槍枝。他們會做各種傷害這個國家的事。」強生認為，川普有關取消阻擾議事規則的發文「只是在表達怒火」。

川普若要強行推翻「阻擾議事」規則，必須獲得幾乎所有共和黨參議員的同意，圖恩只能承受3位同黨議員跑票，但目前已有約12名共和黨參議院清楚表明反對。

共和黨9月提出一項臨時撥款法案，希望能延長聯邦政府運作資金至11月，好在此期間繼續與民主黨進行協商。但民主黨要求在臨時撥款法案中延長健保補貼，並撤回川普今年7月簽署的醫療補助刪減法案。雙方談判破裂，聯邦政府自10月1日起因缺乏經費而關閉運作，目前約有67萬名公務員被迫休無薪假，另有約73萬人須無薪上班。

