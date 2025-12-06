川普出席世界盃抽籤儀式 獲頒FIFA和平獎

美國總統川普5日在華盛頓出席2026年世界盃分組抽籤儀式，獲頒新設立的和平獎項，他高興戴上講盤形容這是「一生中最偉大的榮譽之一」，外界注意到他國際足球聯合會FIFA主席關係密切，會獲獎似乎與雙方的友情脫離不了關係。

2026年世界盃足球賽抽籤儀式在5日舉行，美國總統川普獲頒國際足球總會FIFA和平獎。（圖／達志影像美聯社）

在2026年世界盃足球賽分組抽籤儀式上，美國總統川普獲頒首屆「國際足總和平獎—足球團結世界」，展現了國際足球聯合會（FIFA）與美國政府間的密切關係。這場5日在華盛頓舉行的儀式中，川普不僅接受了FIFA主席英凡提諾頒發的獎牌，還興奮地表示這是他「一生中最偉大的榮譽之一」，並在儀式上開心地跳起招牌舞蹈。然而，這次世界盃主辦活動面臨諸多政治挑戰，包括美國與共同主辦國加拿大、墨西哥的緊張關係，以及對某些國家公民的入境限制問題。

川普與英凡提諾的友誼被認為是他獲獎的關鍵因素之一。CNN記者Amanda Davies指出，從未見過FIFA的領導層會如此公開、如此密切地與主辦國領導人站在一起。英凡提諾曾公開表示視川普為密友，而川普也在儀式前夕稱讚英凡提諾是「體育界的卓越領袖」和「真正的紳士」。

2018年宣布由美國、加拿大和墨西哥聯合主辦2026年世界盃時，外界稱之為「聯合申辦」，但當前的政治局勢已與當時大不相同。當記者詢問川普如何看待在與加拿大和墨西哥關係緊張的情況下舉辦世界盃時，川普回應說：「我覺得反而會更刺激，緊張是好事。」

這次世界盃面臨的另一個挑戰是入境限制問題。已獲參賽資格的國家中，像海地與伊朗的公民被禁止入境美國，這意味著這些國家的球迷將無法前往觀賽。CNN世界體育記者Don Riddell提到，由於川普總統的出席，儀式現場的安全檢查「真的非常嚴格」。

美國媒體表示，從未見過由川普領導下的美國所主辦的世界盃，目前看來這次的足球盛事恐怕很難與政治區分開來。整個抽籤儀式的氛圍和周邊事件都顯示，2026年世界盃將不可避免地帶有濃厚的政治色彩。

