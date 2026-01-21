川普出席世界經濟論壇 聚焦格陵蘭爭議

記者施欣妤／綜合報導

美國總統川普21日抵達瑞士達沃斯出席「世界經濟論壇」（WEF）年會，時隔6年再度與會並發表演說；本次會議聚焦他揚言掌控格陵蘭所引發的爭議，歐洲國家將藉論壇表達立場，並展開進一步協商。

川普希望立即談判 強調不使用武力

達沃斯「世界經濟論壇」19至23日登場，這是川普繼2020年第一任期時在論壇發表演說以來，再次親臨現場；川普表示，希望立即展開談判，以商談取得格陵蘭，但強調不會使用武力。

廣告 廣告

由於川普近期屢次表達欲掌握丹麥自治領土格陵蘭，還揚言對歐洲數國加徵關稅，歐洲國家領袖希望藉論壇機會，減緩因川普對格陵蘭立場所引發的外交緊張。基於川普威脅對阻礙美國掌握格陵蘭的國家祭出關稅手段，歐洲議會20日已暫緩批准一項與美國的貿易協議。川普政府內部人士則正尋求其他可行選項，擴大美國在格陵蘭的存在。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，川普政府與西方國家官員，正聚焦討論數個方案，包含擴大現有協議，允許美國在格陵蘭設立更多軍事基地與部署人員設備，同時增加經濟與商業合作等。

白宮官員擬提議簽COFA

另一選項則是將格陵蘭納入《自由聯合協定》（COFA）簽署方，使格陵蘭維持現狀，但美方擁有更大範圍影響力。美國已與帛琉、密克羅尼西亞與馬紹爾群島簽署COFA，美方據協定提供協防與經濟援助，換取進入這些國家的專屬權利，同時也有權拒絕中共與其他國家進入。

川普第2任期在20日屆滿1週年，他在白宮發表演說，談及經濟成長、邊境安全、企業承諾擴大對美投資，以及美軍逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛等議題；隨後前往安德魯聯合基地搭乘「空軍1號」專機前往瑞士，但起飛後不久即因「輕微電力問題」返航，改搭另架飛機出發，為川普今年首度海外行程的意外插曲。

川普發表執政週年談話，表示將與歐洲領袖討論格陵蘭問題。（達志影像／美聯社）

達沃斯「世界經濟論壇」年會，匯聚數千名世界各地的政治、經濟和文化界領袖及重量級人士。（達志影像／美聯社）