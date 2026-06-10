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土耳其總統艾爾段近日表示，美國前總統川普若出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，對於該聯盟的穩定具有「重大意義」。隨著國際局勢變動，艾爾段的表態引發外界對美土關係及北約未來走向的高度關注。

根據路透社（Reuters）報導，土耳其總統艾爾段在受訪時強調，川普在北約架構中的參與度，對維持聯盟內部的穩定與平衡至關重要。艾爾段認為，川普過去在任期間對北約的立場雖然強硬，但其存在感與決策影響力，在當前複雜的地緣政治環境下，仍被視為不可或缺的一環。

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艾爾段指出，北約正面臨多重挑戰，包括區域衝突與成員國間的軍事預算分配問題。他表示，川普若能重返或積極參與峰會，將有助於凝聚成員國間的共識，並在安全防衛議題上提供更明確的方向。這番言論也被解讀為土耳其試圖在美選前夕，先行與川普陣營建立友好聯繫的訊號。

事實上，川普在第一任期內曾多次批評北約成員國軍費支出不足，並威脅要退出組織，引發盟友不安。然而，艾爾段此次的正面評價，顯示出部分北約領導人可能更傾向於川普式的強勢領導風格，以應對日益嚴峻的國際安全威脅。未來北約的發展與美國大選結果，將持續牽動全球政經局勢。

原文出處：川普出席北約峰會意義重大 艾爾段：有助於聯盟穩定

本文由AI協作，經編輯審核後發布