川普出席感恩節儀式赦免2火雞 調侃表示「想取名查克和南西」

美國總統川普美東時間25日在白宮舉行年度感恩節火雞赦免儀式，將兩隻火雞「戈布爾」（Gobble）和「沃德爾」（Waddle）加入他的赦免名單。川普在儀式期間不忘嘲諷政治對手，稱一度考慮將兩隻火雞取名為查克和南西，暗指參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

川普出席白宮年度感恩節赦免火雞儀式。（圖／美聯社）

白宮的年度感恩節火雞赦免儀式在玫瑰園舉行，川普開玩笑表示，他赦免的其實是去年被赦免的兩隻火雞「桃子」（Peach）和「花開」（Blossom）。他聲稱司法部經過徹底調查後發現，拜登（Joe Biden）總統使用自動筆簽署導致這些火雞的赦免無效。此話是調侃拜登使用自動筆簽署行政命令，遭眾院監督委員會質疑認知衰退、無法勝任職務一事。

廣告 廣告

隨後他更火力全開，大酸他的政治對手們。他表示曾考慮給火雞取名為查克和南希，分別暗指參議院少數黨領袖舒默和前眾議院議長裴洛西，「但我永遠不會赦免這些人」。

川普藉火雞大酸他的政治對手。（圖／美聯社）

儀式結束後，這兩隻幸運的火雞將前往北卡羅萊納州立大學，據美國國家火雞聯合會表示，牠們將在那裡度過餘生，擔任形象大使。

延伸閱讀

炎上娛樂圈？鄭伊健取消12/5東京演唱會 稱「不可抗力因素」

「台灣有事」日與那國島部署飛彈？陸國台辦轟：外部勢力染指

陸再實彈射擊！今起一連8天黃海南部演練 恫嚇日本意味濃厚