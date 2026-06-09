川普出席NBA總冠軍賽 現場球迷鼓掌、噓聲反應兩極
紐約麥迪遜花園廣場體育館滿場的觀眾，原本在唱國歌之前齊聲高喊USA口號，不過當坐在VIP包廂的美國總統川普出現在大螢幕上，立即引發球迷兩極化的反應。有的鼓掌歡呼，但噓聲遠超過歡呼的音量。
紐約尼克隊上次奪冠是半個多世紀以前的1973年，而前一回打進總冠軍賽是1999年。相隔27年再次目睹地主晉級，紐約市民相當興奮。不過隨著川普要到現場看球，紐約市警局大幅強化球場周邊維安，部份街道被封鎖，引發街頭民眾兩極化的反應。
記者詢問波士頓居民，「你覺得如何？」
波士頓居民傅利曼回應，「簡直是瘋狂！到處都是警報聲，大家都抓狂了。」
記者詢問尼克隊球迷，「妳介意這樣的錯亂狀況嗎？」
尼克隊球迷強生回應，「一點也不。紐約就是這樣嘛，每天過得很習慣了。」
紐約市居民約維琪認為，「這給市區帶來很多混亂，但是，就這樣嘍。」
紐約市居民哈德森說道，「很開心，我不是那麼熱衷政治，但很開心川普來看比賽。」
不過紐約市民在8日度過一個失望的夜晚，尼克隊沒有延續前2場2連勝的氣勢，終場以111比115敗給馬刺隊，總冠軍賽目前以2勝1敗的成績領先。
另外，《路透社》的最新調查顯示，川普的支持率為35％，達到第2任以來的最低點，而拉低川普支持度的主因之一，就是中東戰事和關稅引發的物價與生活成本上揚；另外，拉斯穆森、《紐約時報》、《ABC》等機構近期的民調結果也都呈現類似的狀況。《路透社》的報導說，有關年底期中選舉，民主黨的選情小幅領先共和黨。
川普面對的麻煩還有即將在14日登場的UFC終極格鬥冠軍賽，可能引發的官司問題。聯邦法院在上個週末接獲的訴狀指出，川普以慶祝美國建國250年和自己慶生為由，在白宮南草坪大興土木建造格鬥賽場地，沒有經過國會同意，同時UFC母公司的執行長懷特是川普的支持者，而利用公共場所為私人機構舉辦營利活動，控方認為涉及貪腐。
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