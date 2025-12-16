川普出手了！芬太尼列為「大規模毀滅性武器」美軍可介入打擊毒販

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

美國總統川普昨（15）日簽署一項行政命令，正式將合成鴉片類藥物「芬太尼」（Fentanyl）列為「大規模毀滅性武器」，並授權軍方與情報機構介入，協助打擊芬太尼相關的毒品販運行為。此舉代表美國國防部資源未來可被動員，支援司法部執行相關執法行動。

美國總統川普昨日簽署一項行政命令，正式將合成鴉片類藥物「芬太尼」（Fentanyl）列為「大規模毀滅性武器」。（圖／Truth social）

川普是在白宮一場表彰美墨邊境巡邏人員的儀式上宣布此項決定。他指出，芬太尼已造成大規模人命傷亡，具備實質上的「大規模殺傷力」，因此有必要提升其定義層級，並痛批毒梟企圖藉由毒品讓國家陷入沉淪。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，全美每年約有20萬至30萬人死於藥物過量，僅去年就有約8萬人因芬太尼過量喪命，使芬太尼成為美國藥物過量致死事件的主要原因之一。

美國媒體指出，將毒品直接列為「大規模毀滅性武器」在歷史上極為罕見，顯示川普政府已不再單純將芬太尼視為公共衛生問題，而是上升為國家安全層級的威脅。行政命令中更直言：「與其說非法芬太尼是毒品，不如說它更像是一種化學武器。」

另據《CBS新聞》報導，該命令生效後，國防部將可協助司法部進行芬太尼查緝行動；同時，司法部未來針對涉及芬太尼的犯罪案件，也預計將尋求更為嚴厲的法律制裁，以加強打擊力道。

