川普出手剷除馬杜洛政權後 中國駭客組織大量對美國官員發動網攻

美國資安公司發現，中國駭客在馬杜洛夫婦被逮捕之後，大量向美國官員發送相關主題的釣魚電子郵件，試圖竊取情資。（資料照片／美聯社）



美國日前動用軍事力量，將委內瑞拉總統馬杜洛夫婦抓捕至美國受審之後，資安公司發現，長期與北京政府有關的駭客組織，隨即試圖以委內瑞拉相關議題為主題，向美國官員大量發送釣魚電子郵件，藉此達成竊取情資的目標。

路透報導指出，美國資安公司Acronis等聚焦網路威脅的機構發現，在川普（Donald Trump）政府對馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦出手之後，名為「野馬貓熊」（Mustang Panda）、疑與北京政府有關聯的駭客組織，開始向美國政府機構以及負責相關事務的官員，大量發送涉及委內瑞拉議題的釣魚電子郵件，試圖獲取美國重要情資。

報導指出，這是「野馬貓熊」利用熱門議題，對美國政府與官員進行資料竊取，或是在美國政府機構之內建立運作依據的最新一起案例。Acronis在相關電子郵件內，發現一個可疑的壓縮檔附件，並於5日將檔案提交進行惡意軟體分析之後，才揭露了這波陰謀行動。

不過研究人員表示，進行檔案分析之後，目前仍無法確認駭客行動的具體目標，也不清楚是否有任何設施遭到入侵；分析結果顯示，該惡意軟體一旦被植入到電腦系統內，將使駭客組織能夠讀取該裝置內部的資料。

此外，Acronis公司的逆向工程以及惡意軟體分析師辛哈（Subhajeet Singha）表示，可能由於事出突然，因此駭客準備時間不足，導致其「工作品質不如以往」，恐因此才輕易遭到揭露。

美國司法部曾在2025年元月時，透過聲明表示「野馬貓熊」是「由中華人民共和國資助的駭客組織」，且在指令之下，開發惡意間諜軟體，並且對目標網路進行滲透任務；中國駐美大使館發言人則透過聲明，強調中國一貫反對，並且依法打擊所有形式的駭客行為，也不會對此類活動有鼓勵、支持或縱容的情事發生。

