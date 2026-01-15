川普出手加徵半導體232條款25%關稅，台廠會遭殃嗎？專家提醒留意這些重點

美國白宮發布行政命令，將針對特定半導體課徵25%關稅，自美東時間1月15日起生效。專家提醒，台廠必須留意的重點議題包括課徵產品範圍是否擴大以及關稅抵銷計畫，確實評估對於企業營運的影響。

由於美國本土半導體相關產品生產能力嚴重不足，高度依賴海外供應，而且這類產品為重要軍工與民用重要基礎，嚴重削弱美國國安與經濟利益。因此，美國政府第一階段先針對高階晶片和內含高階晶片的半導體衍生產品課徵25%的關稅，並且搭配特定用途豁免的配套措施；第二階段則對未於180天內達成貿易協議的國家，不排除擴大半導體課稅適用範圍。

廣告 廣告

PwC Taiwan專責海關及國際貿易的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，如將豁免用途考量在內，目前第一階段的半導體關稅初步影響層面有限，但實務上如何認定輸美產品符合豁免用途，可能有待美國海關進一步提供細節。

此外，公告重申美方對於以投資換取關稅抵減、限期內達成貿易協議的要求，應是美國有意升高貿易談判的壓力。面對第二階段半導體課稅的不確定性，台美貿易協議的達成與否及條件為何，可能是台廠近期內必須密切觀察的重點。



勤業眾信間接稅負責人洪于婷說明，美國宣布若該進口半導體產品將用於境內資料中心、供美國境內研發或維修替換使用，或由美國新創企業用於製造、美國非資料中心消費性電子產品（如供個人使用的電腦）或民用工業應用（如工廠機器人、工業機械）、供政府公共部門使用，或經商務部認定有助於強化美國科技供應鏈或衍生產品製造能力用途等，可豁免該項關稅。

洪于婷認為，美國與歐盟、日本和南韓的既有貿易協議，已經約定半導體產品232條款關稅為15%，此將加速半導體主要國家合作，同時推動供應鏈產地向美國移動，造就美國專屬供應鏈的緊密連結。再者，攸關美國民生用途的消費性電子產品也在豁免清單之列，整體關稅影響較先前估計大幅下降。

她提醒，232範圍的商品供應鏈可能因為高關稅之故，改變原先供貨製造模式，包括轉往與美國簽署貿易協議的國家生產、變成豁免範圍商品，或分散其他市場銷售，而有產銷雙向調整策略並行。不論是否適用豁免關稅，企業都須重新檢視其競爭態勢，評估訂價策略，並思考分散布局的可行性。

安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君指出，企業必須留意，本次行政命令的實行方式仍未明確，未來應密切關注2大議題，藉此評估相關影響。

※課徵產品範圍是否擴大：目前僅針對稅則號別（HTS code）申報為8471.50、8471.80、8473.30的半導體課徵25%關稅，部分企業可能透過進口這類產品的半成品等方式，亦即改變進口商品型態進而改變HTS code，避免落入課徵範圍。未來仍須觀察美國是否可能修正行政命令，針對這類產品的衍生物或其他半導體產品也課徵25%關稅。 ※關稅抵銷計畫（Tariff Offset Program）：目前行政命令有提及相關抵銷計畫，但未明確該計畫將如何執行，未來可關注美國政府是否進一步明示針對何種身分可以適用，例如在美國投資設廠或正在美國設廠的企業，或是僅有已在當地設廠的公司。



半導體攸關國家競爭力，半導體及半導體製造設備有條件豁免



洪于婷表示，半導體為科技應用核心，涵蓋高階運算應用、太空國防應用、半導體晶片及消費性電子產品應用（如智慧型手機及電腦），攸關國家安全及競爭力，這也是美國啟動232條款調查範圍的初衷。半導體供應鏈包括晶片設計、晶片製造（晶圓代工及記憶體）、封裝測試，以及周邊支援產業（包括半導體材料及半導體設備）。

美國半導體產業在半導體材料、晶圓製造仰賴其他國家供應，但建廠需時3～4年。因此，美國冀望藉由豁免符合特定用途的半導體商品關稅，提高廠商建廠誘因及加速建廠進度，先掌握關鍵材料與設備，以強化美國本土半導體供應鏈，維持競爭力。

洪于婷說明，美國貿易擴張法232條款的本質，是針對特定產品的進口是否影響美國國家安全進行調查與認定。半導體232條款關稅目的首要達成鞏固美國半導體競爭力。不同於所得稅的課稅主體是企業，關稅課稅主體是進口貨物，依據貨物稅則HS Code分類來管理並徵稅。因此，若要針對特定對象或專案給予免關稅待遇，各國普遍是採取專案核准有條件豁免關稅（如進口貨物用於國家建設），使免稅待遇不被濫用及確認豁免範圍。

美國本次公布半導體關稅豁免範圍也是循類似方式執行，如果進口產品是與半導體密不可分的衍生產品，海關要求進口人必須提交產品物料表（BOM）、說明該產品用途及半導體價值占比或功能，用以判斷是否課稅。同時，對等關稅政策仍待美國最高法院裁決，存在許多變數。

相較之下，232條款關稅有較穩固立場可以課徵關稅，對於川普政府而言，此時公布半導體關稅25%，將可帶來穩固關稅稅收，並加速產業移動。

台灣半導體供應鏈完整，降低單一市場依賴為目標

勤業眾信稅務部會計師洪以文表示，半導體關稅宣布後，雖豁免關稅範圍不限於赴美生產，也包括其他供美國使用的用途範圍，但是具體實施的證明文件及進口用途追蹤仍不明確。這類產品本來多為零關稅，產業上下游許多廠商勢必立刻採取較保守策略，以高關稅估計相關進口關稅，若存在競爭者輸往美國明確享有較低關稅的廠商，可能需要調整產地，或與其他廠商合作改變產品供應型態以落入豁免範圍。

雖然美國是台灣半導體產業的主要市場，但不見得所有企業都有赴美設廠的規畫，除了思考改變供貨生產模式，如何降低對單一市場的依賴是台灣企業應思考的議題。

台灣半導體供應鏈完整且具備韌性，應在當前地緣政治與產業去全球化的情勢下，評估分散佈局多市場，避免過度依賴單一市場以降低營運風險。同時，即使主力市場不在美國，也可能遭受此關稅風暴下的漣漪效應，各企業轉向非美市場，將使價格競爭加劇，因此重新評估競爭者態勢及訂價策略。

半導體產品多元 加速分散市場及提高產品差異化的競爭優勢

洪于婷建議，半導體產業專業分工精細，有上下游群聚特性，美國作為半導體產業的重要市場，AI在過去一年快速成長，半導體關稅政策實施後，是否會再調整豁免範圍，仍然有待觀察，但供應鏈結構可能從目前較為單一的模式，轉向因市場分散或產品訂價策略而有更多區域性結盟或小聚落產生。

洪于婷表示，對於已經確定輸美產品屬232條款且不符豁免用途的商品，必須重新評估與競爭者間的訂價策略，思考是否有機會調整供貨模式，或者考慮分散市場，降低企業風險。

她強調，關稅影響企業營運成本、現金流及價格競爭力，但在半導體供應鏈，技術及產品差異化能力才是王道，企業應評估自身在供應鏈中的角色及競爭態勢，評估是否可改變輸美產品狀態、擬定產銷雙向因應策略，重新評估訂價策略，加速分散市場。

更多風傳媒報導

