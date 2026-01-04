川普出手抓馬杜洛合法嗎？法律專家這麼說

▲美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。這是川普政府數月來施壓行動的最高峰，但也引發了部分國際領導人的譴責。目前馬杜洛已經抵達紐約，預計將於下週出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將獲判終身監禁。美國此次行動掀起會震驚，有外媒有針對美國行動合法性深入分析。

發生了什麼事？

根據路透社報導，美軍3日時對委內瑞拉發動攻擊，抓獲了被廣泛譴責為非法領導人的馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。

川普先前一直敦促馬杜洛交出政權，並指責其支持被華盛頓列為恐怖組織的販毒集團。美方指稱，這些集團應為美國境內因非法使用毒品而導致的數千人死亡負責。

自9月以來，美軍在加勒比海和太平洋地區針對涉嫌來自委內瑞拉的販毒船隻進行了至少30次打擊，導致100多人死亡。法律專家表示，這些行動可能違反了美國國內法及國際法。

美國如何為此行動辯護？

美國當局表示，司法部尋求軍事協助以逮捕馬杜洛。馬杜洛、其妻子、兒子、兩名政治領袖以及一名國際幫派疑似首腦已被紐約大陪審團起訴，罪名涉及恐怖主義、毒品和武器犯罪。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體上表示，被告「很快將在美國領土、美國法院面對美國正義的全力制裁。」

不過川普在記者會上指責委內瑞拉「偷走」了美國的石油利益，並表示華盛頓將奪回這些利益，且計劃在一段時間內治理委內瑞拉，但未提供具體細節。

▲美國總統川普召開記者會表示，美國將「接管」委內瑞拉，直到實現適當的政權交接。（圖／美聯社／達志影像）

法律專家怎麼說？

國際法專家指出，川普政府將此次行動描述為「執法任務」，同時又暗示可能是「長期控制委內瑞拉」的前奏，這在法律邏輯上顯得混亂。

東北大學憲法教授保羅（Jeremy Paul）直言：「你不能一邊說這是執法行動，轉頭又說現在需要接管這個國家，這完全說不通。」

哥倫比亞大學國安法教授瓦克斯曼（Matthew Waxman）表示：「僅憑刑事起訴，並不足以授權動用軍事力量推翻外國政府，而本屆政府很可能也會將此行動建立在自我防衛的理論上。」

法律條文的規定

美國國會擁有宣戰權，但總統身為三軍統帥，歷任兩黨總統都曾在行動範圍有限、且符合國家利益的情況下，主張有權動用軍事力量。

但川普的幕僚長威爾斯（Susie Wiles）去年底接受《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌訪問時曾表示，若在委內瑞拉領土進行活動，需要國會批准。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）證實，國會並未在3日行動前獲得通知。

國際法禁止在國際關係中使用武力，除非符合少數例外情況，例如獲得聯合國安理會授權，或出於自我防衛。法律專家指出，販毒和幫派暴力屬於刑事犯罪，尚未達到足以證明採取軍事反應的正當「武裝衝突」國際標準。

▲美國民眾在洛杉磯抗議美國總統川普抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／美聯社／達志影像）

是否有先例？

美國過去曾在海外逮捕刑事嫌犯，包括在利比亞的行動，但通常會尋求當地政府同意。儘管美國政府稱馬杜洛為不具正當性的領導人，但華府並未承認任何其他委內瑞拉領導人，能夠授權逮捕馬杜洛。

1989年，美國在類似情況下逮捕了時任巴拿馬領導人諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega）。諾瑞加因毒品相關罪名遭起訴，美國則表示此舉是為了保護美國公民，因為巴拿馬軍隊曾殺害一名美軍士兵。

當時，美國也主張諾瑞加並非合法領導人，並承認其在近期選舉中聲稱擊敗的對手為巴拿馬的合法領導人。

2022年，宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）於 2022 年被引渡至美國，隨後因毒品相關罪名遭定罪並判處45年徒刑；川普則於去年12月赦免了葉南德茲。

法律專家懷疑美國是否會因為在委內瑞拉的行動而面臨實質性的問責。儘管這些行動可能違法，但由於國際法缺乏強制的執行機制，很難看到任何法律機構能對美國政府施加實質性的影響。

