川普出手抓馬杜洛合法嗎？法律專家這麼說
[NOWnews今日新聞] 美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。這是川普政府數月來施壓行動的最高峰，但也引發了部分國際領導人的譴責。目前馬杜洛已經抵達紐約，預計將於下週出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將獲判終身監禁。美國此次行動掀起會震驚，有外媒有針對美國行動合法性深入分析。
發生了什麼事？
根據路透社報導，美軍3日時對委內瑞拉發動攻擊，抓獲了被廣泛譴責為非法領導人的馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。
川普先前一直敦促馬杜洛交出政權，並指責其支持被華盛頓列為恐怖組織的販毒集團。美方指稱，這些集團應為美國境內因非法使用毒品而導致的數千人死亡負責。
自9月以來，美軍在加勒比海和太平洋地區針對涉嫌來自委內瑞拉的販毒船隻進行了至少30次打擊，導致100多人死亡。法律專家表示，這些行動可能違反了美國國內法及國際法。
美國如何為此行動辯護？
美國當局表示，司法部尋求軍事協助以逮捕馬杜洛。馬杜洛、其妻子、兒子、兩名政治領袖以及一名國際幫派疑似首腦已被紐約大陪審團起訴，罪名涉及恐怖主義、毒品和武器犯罪。
美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體上表示，被告「很快將在美國領土、美國法院面對美國正義的全力制裁。」
不過川普在記者會上指責委內瑞拉「偷走」了美國的石油利益，並表示華盛頓將奪回這些利益，且計劃在一段時間內治理委內瑞拉，但未提供具體細節。
法律專家怎麼說？
國際法專家指出，川普政府將此次行動描述為「執法任務」，同時又暗示可能是「長期控制委內瑞拉」的前奏，這在法律邏輯上顯得混亂。
東北大學憲法教授保羅（Jeremy Paul）直言：「你不能一邊說這是執法行動，轉頭又說現在需要接管這個國家，這完全說不通。」
哥倫比亞大學國安法教授瓦克斯曼（Matthew Waxman）表示：「僅憑刑事起訴，並不足以授權動用軍事力量推翻外國政府，而本屆政府很可能也會將此行動建立在自我防衛的理論上。」
法律條文的規定
美國國會擁有宣戰權，但總統身為三軍統帥，歷任兩黨總統都曾在行動範圍有限、且符合國家利益的情況下，主張有權動用軍事力量。
但川普的幕僚長威爾斯（Susie Wiles）去年底接受《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌訪問時曾表示，若在委內瑞拉領土進行活動，需要國會批准。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）證實，國會並未在3日行動前獲得通知。
國際法禁止在國際關係中使用武力，除非符合少數例外情況，例如獲得聯合國安理會授權，或出於自我防衛。法律專家指出，販毒和幫派暴力屬於刑事犯罪，尚未達到足以證明採取軍事反應的正當「武裝衝突」國際標準。
是否有先例？
美國過去曾在海外逮捕刑事嫌犯，包括在利比亞的行動，但通常會尋求當地政府同意。儘管美國政府稱馬杜洛為不具正當性的領導人，但華府並未承認任何其他委內瑞拉領導人，能夠授權逮捕馬杜洛。
1989年，美國在類似情況下逮捕了時任巴拿馬領導人諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega）。諾瑞加因毒品相關罪名遭起訴，美國則表示此舉是為了保護美國公民，因為巴拿馬軍隊曾殺害一名美軍士兵。
當時，美國也主張諾瑞加並非合法領導人，並承認其在近期選舉中聲稱擊敗的對手為巴拿馬的合法領導人。
2022年，宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）於 2022 年被引渡至美國，隨後因毒品相關罪名遭定罪並判處45年徒刑；川普則於去年12月赦免了葉南德茲。
法律專家懷疑美國是否會因為在委內瑞拉的行動而面臨實質性的問責。儘管這些行動可能違法，但由於國際法缺乏強制的執行機制，很難看到任何法律機構能對美國政府施加實質性的影響。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
馬杜洛抵達紐約美軍基地 遭多名聯邦探員押送下機！預計下週出庭
川普出手抓馬杜洛！委內瑞拉現恐慌 民眾急囤物資、加油車隊綿延
馬杜洛遭美軍活抓！CNN：川普行使權力「不受拘束」再創新高度
其他人也在看
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 2 小時前 ・ 66
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 19 小時前 ・ 23
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 19
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 16 小時前 ・ 418
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 788
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 1 天前 ・ 7
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 10
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 23
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 36
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 98
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 127
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 503
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 1 天前 ・ 68
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 102
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 1 天前 ・ 2
「吳麗萍你好像搭丟賽」張惠妹嗨唱還有超大字幕笑噴！神級迷因台人才懂
金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，就連女星A-Lin、戴愛玲、范曉萱、Saya都來了，網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」，阿妹跟上潮流，大唱韓團CORTIS歌曲〈GO!〉，一句被空耳成「吳麗萍你好像搭丟賽」的歌詞，網友嗨翻。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 8
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 13