川普出手捉馬杜洛！中國禁播梁靜茹〈可惜不是你〉超扯原因曝光…

國際中心／巫旻璇報導

美國於3日清晨突襲展開軍事行動，對委內瑞拉首都發動空襲，並拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。中國外交部隨即發聲表達強烈不滿，要求美方釋放兩人。不過，中國網路社群卻出現諷刺聲浪，有網友藉由點播梁靜茹的歌曲〈可惜不是你〉暗指事件，結果該曲隨即在中國平台遭下架，引發外界熱議。









川普出手捉馬杜洛！中國禁播秒梁靜茹〈可惜不是你〉震撼原因曝光…網看傻：也太玻璃

川普公開馬杜洛移送的畫面。（圖／翻攝自@realDonaldTrump」Truth Social）

美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍於1月3日啟動突擊計畫，在短短3小時內結合空中打擊與三角洲部隊行動，成功逮捕長期被國際社會質疑合法性的馬杜洛與其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），並將兩人押解至美國紐約接受司法程序。對此，中國外交部發表聲明，強調對美方「強行控制並將馬杜洛總統夫婦移送出境」表達嚴重關切，批評相關作法違反國際法與國際關係基本準則，並違背《聯合國憲章》的宗旨與原則。





梁靜茹的歌曲〈可惜不是你〉慘遭禁播。（圖／翻攝自微博）









然而，中國網路上卻出現大量諷刺留言，有人透過〈可惜不是你〉進行雙關嘲諷，留言包括「可習不是尼」、「抓錯人了，應該重抓一次」、「大家都懂在說誰」等，導致該歌曲隨後在中國多個音樂平台遭到封鎖。臉書粉絲專頁「Mr.柯學先生」也轉貼相關消息，戲稱：「美國逮補委內瑞拉總統後⋯梁靜茹的「可惜不是你」就被中國禁播了⋯⋯X笑死！」貼文曝光後，吸引不少台灣網友留言調侃，「以後看到中國帳號直接丟這首歌就好」、「早晚會等到『尼』」、「也太玻璃心」、「照這標準，國歌遲早也要禁」、「這樣也能對號入座」、「幸好不是同一個國家」，嘲諷聲浪不斷。

