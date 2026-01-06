川普出手襲委內瑞拉！成中國攻台範本？外媒：中國恐付「烏克蘭級代價」

國際中心／施郁韻報導

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／翻攝畫面）

近日美國對委內瑞拉發動閃電戰，短短幾小時內就癱瘓委內瑞拉防空系統並逮捕總統馬杜洛，外界熱議，是否成為中國國家主席習近平對台採取行動開啟先例。有外媒點名台灣是「地表最危險地方」，不過外媒指出，若中國對台動武，承擔後果恐將是「烏克蘭級代價」。

美軍特種部隊3日凌晨在委內瑞拉突襲，抓捕馬杜洛夫婦並押往美國紐約。美國司法部公布起訴書，馬杜洛遭控4項罪名，包括串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置以及串謀持有機槍和毀滅性裝置。

廣告 廣告

據《彭博》報導，川普政府迅速逮捕馬杜洛，同時中國才剛完成「正義使命-2025」圍台軍演，外界擔心此事給了北京模仿的機會。

《彭博》則分析，對於中國而言，針對台灣所做出的軍事行動，都可能付出遠高於川普在委內瑞拉行動的代價。若中國企圖攻占台灣，恐怕遭到西方陣營大規模制裁，像俄羅斯入侵烏克蘭後的情況一樣，將對中國經濟造成巨大衝擊，且中國房市已經持續低迷。

川普封鎖委內瑞拉石油，傷害最大的其實是最大買家中國，不過中國若限制台灣出口，如全球最先進的晶片，將影響全世界，引發規模更大的反彈。



更多三立新聞網報導

被男友騙至柬埔寨！網紅雙腿疑骨折被丟路邊 「正妹變大媽」駭人照流出

台灣又被點名「地表最危險」！謝金河曝1國家壓力更大：坦克可長驅直入

習近平國師：因為小紅書「統一後治理台灣比香港容易」 稱台沒下次大選

快檢查！手機載具「多做1動作」發票爽中700元 一票網照做驚：真的中獎

