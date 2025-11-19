川普出手護航沙國王儲 痛罵ABC記者「別讓我們客人難堪！」
美國總統川普，在白宮宴請沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德，座上賓有特斯拉執行長馬斯克和足球巨星C羅。
美國總統川普於白宮宴請沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德，現場雲集各界重量級人物，包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克以及足球巨星C羅等。川普在晚宴上高度讚揚穆罕默德是促進兩國關係及中東和平的重要夥伴，並正式宣布沙烏地阿拉伯成為「非北約主要盟友」，同時透露雙方已簽署歷史性的戰略防衛協議，象徵兩國在軍事、經濟領域的緊密合作。
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞在白宮東廳盛大款待沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德，現場匯聚了兩國商界菁英。川普在致詞中稱讚穆罕默德是兩國和世界以及中東和平的真正夥伴，並特別點名感謝輝達執行長黃仁勳和蘋果執行長庫克。雖然川普的前好友特斯拉執行長馬斯克也出席了晚宴，但川普並未在致詞中提及他的名字。此外，國際足球巨星C羅的出席也為晚宴增添了亮點。
川普在晚宴上分享，他的兒子是C羅的超級粉絲，並感謝C羅與他兒子拜倫見面，這讓他兒子對他多了一分尊敬。川普對C羅和穆罕默德的到來表達了誠摯的感謝與榮幸之情。在經濟合作方面，川普宣布美國與沙烏地阿拉伯已在民用核能、關鍵礦產和人工智慧領域簽署了令人振奮的協議，交易金額達到前所未有的規模。他特別感謝黃仁勳與輝達舉行的成功會議，以及庫克和蘋果在美國的投資。川普表示，這兩家公司在美國的投資金額高達6000億美元，還有許多其他公司也投入了巨額資金。
晚宴的最大亮點是川普宣布將美沙軍事合作提升至更高層級，正式指定沙烏地阿拉伯為「非北約主要盟友」。川普表示這對沙烏地阿拉伯非常重要，並將這個「小驚喜」留到晚宴上才首次公開宣布。這項地位的提升意味著沙烏地阿拉伯和美國在軍事及經濟上將更加緊密合作，同時使沙烏地阿拉伯能優先取得美製防務裝備，例如F-35戰機。此外，川普也宣布雙方剛剛簽署了一份歷史性的戰略防衛協議，並向穆罕默德表示祝賀。這些舉措進一步強化了美國與沙烏地阿拉伯的戰略夥伴關係，對區域安全與合作具有深遠影響。
