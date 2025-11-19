川普出手護航沙國王儲 飆罵ABC記者「別讓我客人難堪！」
沙烏地阿拉伯王儲「沙爾曼」，時隔7年再度訪問美國，川普還讓戰機飛越白宮上空，高規格款待。而且在記者會上，ABC記者提問「沙爾曼」涉嫌謀害美國記者的問題，讓川普氣到臉紅脖子粗，出口大罵ABC記者讓外賓難堪。
沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼時隔7年再度訪問美國，受到美國總統川普的高規格接待，包括戰機飛越白宮上空、騎兵隊揮舞兩國國旗等隆重儀式。訪問期間，川普因ABC記者提問有關王儲涉嫌謀害美國記者的敏感問題而大發雷霆，場面一度尷尬。此次訪美，沙國王儲帶來將對美投資額從6000億美元提高到1兆美元的重大消息，白宮晚宴上更雲集特斯拉執行長馬斯克、足球巨星C羅及蘋果執行長庫克等重量級嘉賓。
沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼抵達美國後，川普以最高規格的歡迎儀式迎接這位貴賓。現場可見戰機列隊升空、騎兵隊揮舞美沙兩國國旗，整個大陣仗繞行白宮，展現出美國對沙國王儲的重視。兩位領導人一見面便在紅毯上交頭接耳，顯示出友好的氣氛。
在白宮橢圓形辦公室的記者會上，當ABC記者尖銳提問有關沙國王儲涉嫌謀害美國記者的問題時，川普立即大動肝火。面對記者提出「美國情報部門得出結論，您策劃對一名記者的殘忍謀殺」的質疑，川普反問記者來自哪家媒體，得知是ABC後，隨即斥責道ABC是假新聞，是業內最差的新聞台之一，並表示記者沒必要問這種讓客人難堪的問題。CNN資深白宮記者Kristen Holmes表示，那真的是橢圓形辦公室裡相當驚人的一刻。
這次訪美，沙國王儲帶來了重大經濟利多消息，計劃將對美投資額從6000億美元提高到1兆美元。在白宮舉行的晚宴上，第一夫人梅蘭妮雅和川普再次迎接沙國王儲。晚宴現場星光熠熠，特斯拉執行長馬斯克、足球巨星C羅以及蘋果執行長庫克都成了座上賓。
晚宴氣氛輕鬆，川普幽默地說他兒子是C羅的鐵粉，巴倫有幸見到他，並開玩笑說他認為兒子現在對他父親更加尊敬了。沙國王儲沙爾曼在上台演說時也展現幽默感，他笑稱網路上有賭盤在賭他來美國會不會穿黑色西裝，並向那些下注的人表示：「抱歉，你們這次押錯了，也許下次吧。」晚宴上，川普還主動上前拍拍馬斯克打招呼，似乎化解了先前的恩怨，在貴賓面前展現和樂融融的氣氛。
