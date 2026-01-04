川普出手逮馬杜洛 攻委戰情室曝！11／五角大廈「披薩指數」神預言！ 馬杜洛被捕「運動穿搭」爆紅

美國五角大廈。（AFP）

美國總統川普公布委內瑞拉總統馬杜洛移送照，震驚國際，馬杜洛被逮時，身上萬元有找的運動服穿搭也意外成為網路熱議焦點，不只同款網路搜尋量暴增，畫面更被網友KUSO改成運動品牌廣告，另一邊，美國攻擊委國前夕，五角大廈深夜披薩訂購量異常激增的情況，再被解讀成另類軍事信號。

美國對委內瑞拉展開軍事行動前夕，華府五角大廈附近披薩店訂單量異常激增，其中一間甚至暴漲近770%，小小披薩意外成為觀察訊息。韓媒YTN記者：「因為當國家進入緊急狀態時，國防部或情報機構的職員必須在辦公室通宵工作，解決用餐問題最方便的方式通常就是外送披薩」。

廣告 廣告

比薩反映政府加班的焦慮，演變成指數成為軍事預警指標，最早出自1990年初期，比薩店老闆爆料，訂單比新聞更知道何時有大事發生說法，這些年來，甚至成功發現1990年波斯灣戰爭，和去年美國空襲伊朗危機，披薩成為觀測五角大廈動態的指標，而這一次主角馬杜洛穿著更成為網路熱議目標。

川普總統最新公布移送照，委國總統馬杜洛身穿知名品牌運動服，戴耳機，眼罩，這樣總統級囚犯穿搭意外爆紅，網路搜尋量一夕爆增。民眾：「（出現在總統身上）是滿特別的，感覺他平常應該不會穿這麼簡單的衣服吧，民眾：「還不錯，看他樣子也是滿有在運動的感覺」。

盤點馬杜洛身上穿搭連帽上衣和長褲，都來自運動品牌，價值4千元有找耳機和眼罩，則出自中國電商品牌，價格大約在兩三百元，全身上下不僅萬元有找，甚至在台灣網站上就能買到。民眾：「因為他是被抓起來的，所以不會想跟他同款」。馬杜洛移送的打扮不只被網友肉搜同款，甚至被KUSO惡搞成運動品牌廣告，成為政局動盪下意外流量花絮。





更多《鏡新聞》報導

川普出手逮馬杜洛 攻委戰情室曝！7／轟炸委國、強逮馬杜洛 川普為掃毒戰開序幕

川普出手逮馬杜洛 攻委戰情室曝！8／鞏固美元劍指中國？ 美國拿下委內瑞拉變「石油霸主」

川普出手逮馬杜洛 攻委戰情室曝！10／精準命中？ 秘魯薩滿5天前預言川普2026除掉馬杜洛