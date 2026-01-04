川普出手逮馬杜洛 攻委戰情室曝！2／16億獎金太香！ 美國CIA招募「超強內鬼」背叛馬杜洛

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。（AFP）

美國追捕委內瑞拉前總統馬杜洛細節曝光。據知情人士透露，美國中情局成功透過16億台幣的獎金，滲透委內瑞拉政府內部，靠著一名神祕內應全程掌握馬杜洛行蹤，並結合「隱形無人機」的高空監控，最終協助美國特種部隊完成逮捕行動。

美國司法部長邦迪：「今天（2025/8/8）美國司法部及國務院宣布歷史性5000萬美元（約16億台幣）懸賞金」。不到半年前，美國重金懸賞，想要逮捕川普心中的頭號毒梟，委內瑞拉前總統馬杜洛，根據白宮知情人士說法，5000萬美元換算大約台幣16億的懸賞金，無疑促成情報外洩，讓馬杜洛身旁的關鍵內應思考要轉向美方，還是跟馬杜洛一起垮台。

美國參謀首長聯席會議主席Gen. Dan Caine：「經過數個月的情報追蹤，我們掌握了馬杜洛的行蹤，住所，旅行模式，飲食習慣，穿著，甚至包括他的寵物」。而空襲是為了幫直升機的抓捕行動清除障礙，畢竟要把馬杜洛活捉。CBS記者：「突擊隊實際上建造了一座馬杜洛官邸的複製品，用來反覆演練」。

精銳的美軍三角洲部隊直接蓋了馬杜洛安全密室的複製品，反覆演練如何攻入官邸，而行動順利關鍵還有它，執行任務後，美軍RQ-170哨兵匿蹤偵察無人機被目擊返回波多黎各東部美軍羅斯福路海軍基地，美方動用最高等級的情監偵資產，馬杜洛過去曾批評美方一切威脅都是政治宣傳，如今卻真的被捕。諾貝爾和平獎得主/委國反對派領袖馬查多：「這是一個轉捩點，我們非常感謝川普總統」。委內瑞拉反對派馬查多感謝川普，但川普目前還沒有意願跟這位諾貝爾和平獎得主合作。





