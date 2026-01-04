川普出手逮馬杜洛 攻委戰情室曝！5／3分鐘推翻馬杜洛13年政權 三角洲專執行斬首任務

美國三角洲部隊精準打擊，在短短三小時內成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。（資料照，AP）

持續追蹤美軍這次逮捕馬杜洛總統的重要戰力、三角洲部隊，他們隸屬於陸軍特種作戰司令部，官兵多半來自其他美軍精銳部隊，必須需經過相當嚴酷的體能、戰技、專長訓練與考核，據說訓練淘汰率超過90%，可說是美軍菁英中的菁英。

影片旁白：「美軍在委內瑞拉逮捕總統馬杜洛的行動，展現了壓倒性的速度與精確度」。短短三小時內成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，靠著是美國三角洲部隊的精準打擊，以及空中地面的完美配合。影片旁白：「這些飛行員受過專業訓練，能在完全漆黑的環境下，利用先進的夜視技術進行低空且高速的飛行」。

廣告 廣告

美國國防部證實，三角洲部隊僅花3分鐘就掃除障礙，順利完成任務，事實上，他們也不是第一次執行這種危險性極高的軍事行動，以突襲與救援任務為主的三角洲部隊成立於1977年，專門追捕世上最危險的目標，像是2003年成功拘捕前伊拉克總統海珊，2019年在敘利亞西北部成功圍捕並殲滅伊斯蘭國首腦巴格達迪。

影片旁白：「美國陸軍最頂尖的特種作戰單位，三角洲部隊，三角洲部隊的成員組成，包括陸軍遊騎兵和其他特種部隊」。能夠百分之百執行斬首行動，因為三角洲部隊訓練相當嚴格，像是夜間作戰、路上負重行軍，甚至沙漠中求生存，都是重點課目，部隊裡的成員主要來自陸軍綠扁帽或是遊騎兵，訓練淘汰率高達百分之95，可以說是菁英中的菁英，美國電影黑鷹計劃就出現過三角洲部隊，他們裝備與一般陸軍有所不同，因為都是高度客製化，並且依照任務屬性量身打造，美國三角洲特種部隊在沒有人員傷亡的情況下成功逮捕馬杜洛，也讓世界見識到美國的特戰實力。





更多《鏡新聞》報導

川普出手逮馬杜洛 攻委戰情室曝！2／16億獎金太香！ 美國CIA招募「超強內鬼」背叛馬杜洛

川普出手逮馬杜洛 攻委戰情室曝！3／美軍公開任務細節！ 暗夜突襲動員逾150架軍機

川普出手逮馬杜洛 攻委戰情室曝！4／從公車司機到鐵腕總統！ 馬杜洛統治委國13年爭議多