川普出手逮馬杜洛 攻委戰情室曝！6／抓走馬杜洛！ 川普版「門羅主義」重整西半球

此時此刻，美國試圖藉由逮捕馬杜洛，向全球證明：美國在西半球的「絕對主導地位」。川普特別在記者會上提到：川普版的「門羅主義」（Monroe Doctrine）。這代表：美國不再只是防禦性地拒絕外敵，而是會主動出擊，剷除眼中釘，並重整西半球的秩序。

美國總統川普：「美國絕不容許外國勢力，掠奪我們的人民。」美國總統川普採取軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，在3號的記者會上宣稱，川普政府已取代門羅主義的原則。

美國總統川普：「（過去外國勢力的威脅）現在不再是那樣了，這可以一路追溯到『門羅主義』，而『門羅主義』是件大事，但我們已經大幅超越它了，超越了非常多，現在他們稱之為『唐羅主義』。」

所謂的「門羅主義」，是美國前總統門羅1823年提出的主張，強調「美洲是美洲人的美洲」。在過去兩百多年裡，美國總統多次援引門羅主義，以阻止外國勢力干預拉丁美洲事務。如今，這「川普版門羅主義」，除了強調美國絕對優先，要打擊邊境威脅與外國競爭者，甚至主張重新劃分勢力。

美國總統川普：「在我們新的國家安全戰略下，美國在西半球的霸權地位，將不再受到質疑。」事實上，川普第二任期上任後，前後已對7個國家發動軍事攻擊，分別是委內瑞拉、敘利亞、伊拉克、伊朗、奈及利亞、葉門和索馬利亞。有學者分析，川普幾次出手，並非想打持久戰，而是為了在關鍵地盤插旗，透過精準打擊來建立影響力，確保美國及其盟友能掌控戰略要地。

美國副總統范斯：「在華盛頓，這裡迎來了一位新警長。在川普的領導下，我們或許不認同您的觀點，但我們會奮戰到底，以捍衛您在公共領域發表觀點的權利，您同意還是反對？」如今川普正用最強硬的手段，重新劃分全球的利益版圖。