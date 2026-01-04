川普出手逮馬杜洛 攻委戰情室曝！8／鞏固美元劍指中國？ 美國拿下委內瑞拉變「石油霸主」

油價示意圖。（路透社）

美國總統川普在「委內瑞拉軍事行動」記者會上，多次提及石油產業；同時，有分析認為，美方藉此強化全球必須用「美元」採購能源的需求，等於是鞏固「石油美元」，並且打擊「人民幣國際化」。另外，很有意思的是，委內瑞拉昨天的變局，似乎沒有衝擊全球油價。市場反應，看起來滿冷淡的。

美國政府推翻委內瑞拉前總統馬杜洛政權，除了針對毒品走私，這個問題也一提再提。美國總統川普：「委內瑞拉的石油生意垮了，徹底失敗，而且已經持續很長一段時間。」委內瑞拉巨大油藏地帶，蘊含超過一兆桶原油。彭博社記者形容，委內瑞拉石油資源取之不盡，川普有宏大規畫。

美國總統川普：「我們將派出美國那些規模最大、也是全球最大的石油公司，投入數十億美元，修復嚴重毀損的石油基礎設施。」讓美資石油巨頭重返委內瑞拉，是美方後續布局重中之重。而美國雪佛龍，是在委內瑞拉油田國有化，少數留下的外資能源企業之一，有望迎來龐大利多。

美國前中情局長布瑞南：「從川普的發言可以清楚看出，這一切都是關於石油與財富，而且也是讓政權更迭的行動。」另外有分析指出，美方制裁下，中國成了委內瑞拉石油主要出口對象。美方行動，將委內瑞拉親中政權換成親美。川普仍然強調，美國對委內瑞拉石油的「全面禁運」仍然有效。

國際油價方面，市場反應相對冷淡。委內瑞拉的石油產量，曾佔全球產量的7%以上；但到了2023年平均日產量，只剩約110萬桶，全球占比滑落至1%。儘管美國要為委內瑞拉石油基礎設施投資數十億美元，產能短期卻難以回升，供應過剩加劇的擔憂，也言之過早。