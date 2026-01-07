川普出手！宣布委內瑞拉向美移交至少3000萬桶石油 供中國貨源恐受波及

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）本月3日突然襲擊委內瑞拉，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。川普周二發文宣布，委內瑞拉將移交3000萬至5000萬桶高品質、受制裁的石油給美國。

美國總統川普周二發文宣布，委內瑞拉將移交3000萬至5000萬桶高品質、受制裁的石油給美國。（圖／翻攝Donald J. Trump 臉書）

川普在真實社群發文寫道：「我很高興宣布，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶高品質的受制裁石油。這些石油將以市場價格出售，所得金額將由身為美國總統的我管控，以確保其用於造福委內瑞拉與美國人民」。川普指出，他已經要求能源部長賴特（Chris Wright）立即執行這項計畫，石油將由儲油船直接運送至美國卸貨碼頭。

根據路透社報導，2名消息人士透露，若委內瑞拉向美國供應滯留石油，初期可能需要重新分配原本運往中國的貨源。在過去十年中，尤其在美國於2020年對參與委內瑞拉石油貿易的公司實施制裁後，中國一直是委內瑞拉最大的石油買家。

白宮、委內瑞拉政府官員以及委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）均未對路透社報導發表評論。

