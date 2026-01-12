川普出手！ 對與伊朗「做生意」國家加徵25%關稅

美國總統川普宣布，對與伊朗有貿易往來的國家，加徵25%的關稅，立即實施。

美國總統川普宣布，與伊朗有貿易往來的國家，將面臨25%的新關稅。川普的聲明似乎意味著，來自中國大陸的商品進口成本將大幅上漲。（戚海倫報導）

川普今天在社群平台發文表示，「即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易的國家，和美國進行的所有貿易，都將必須繳納25%關稅。」川普還說：「這項命令是最終的，具有決定效力。」

美國白宮的社群平台也發布了川普的宣布，但白宮拒絕透露更多關於關稅、及川普政府計畫如何實施關稅的信息，還建議美國有線電視新聞網CNN參考川普總統的聲明。CNN報導，川普沒有明確界定與伊朗「做生意」的具體意義。這篇貼文引發了許多疑問，包括這些額外關稅將如何運作、哪些國家將成為目標，以及是否服務業、而不只是商品業，也將面臨更高關稅。

川普發表這番言論之際，正值他暗示，美國不排除對伊朗進行軍事干預，以「營救」數百名反政府示威者。新關稅可能意味著，對來自中國的商品徵收至少 45% 的關稅，目前關稅稅率是20%。而除了中國，印度、阿拉伯聯合大公國和土耳其，也被認為是伊朗的主要貿易夥伴。