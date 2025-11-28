川普出手！永久暫停「第三世界國家」移民

▲ 美國總統川普。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普重返白宮後，積極掃蕩非法移民問題，引發爭議，他在美國感恩節當天宣布，美國政府將著手「永久暫停所有來自第三世界國家的移民」，強調此舉是為了讓美國制度能徹底恢復正常，痛批現行移民政策讓國家遭到破壞、分裂與嘲笑。

川普感恩節在自家社群Truth Social發文，美國官方統計的人口普查數據顯示，目前全美的外國人口已達到5300萬人，其中大部分都需要依賴社會福利，「來自失敗國家，或來自監獄、精神病院、幫派或販毒集團。」善良的美國公民不願公開抱怨或以任何方式製造麻煩，默默忍受著我們國家所發生的一切，但這正在吞噬他們。

川普稱，一個持有綠卡、年收入3萬美元的移民，每年大約能為他的家庭領取5萬美元的各種社會福利，實際的移民人口遠遠高於政府數據。這種「難民負擔」已成為美國社會功能失序的主因，這在二戰後是前所未有的，包括學校失能、犯罪飆升、城市衰敗、醫院超載、住房短缺與龐大赤字等問題，儘管美國在科技上取的進步，但移民政策卻侵蝕這些成果，損害許多人的生活條件。

川普宣布，「我將永久暫停（permanently pause）所有來自第三世界國家（Third World Countries）的移民，以使美國制度得以全面恢復」。

他也提到將撤銷數百萬拜登（Joe Biden）政府批准的非法入境案，，包括那些在「瞌睡喬」前總統拜登任內，使用自動簽名筆（Autopen）簽發的入境申請；驅逐所有對美國沒有貢獻或不熱愛這個國家的人；終止所有向非美國公民提供的聯邦福利和補貼；取消破壞國內安寧的移民的公民身份；所有構成公共文明我們將努力實現這些目標，旨在大幅減少非法和擾亂社會秩序的人口，包括那些透過未經授權的非法自動簽發程序入境的人。

川普表示，政府將努力實現這些目標，致力於大幅減少非法與擾亂社會的族群人口，特別是那些透過非法簽核程序入境的人，只有「反向移民」（Reverse Migration）才能徹底解決這個問題，「祝福所有人感恩節快樂！除了那些仇恨、偷竊、謀殺、破壞美國一切價值觀的人——你們不會長久待在這裡！」

不過，川普並未說明「第三世界國家」具體包含哪些國家。而他稍早才下令，由於兩名國民兵遭槍擊的事件，將全面重審19個「高關注國家」民眾的綠卡發放資格。

