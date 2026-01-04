川普出手「活捉」馬杜洛夫婦！ 委內瑞拉海外僑民上街狂歡：盼早日能回家

川普出手逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱美國將接管該國直到政權妥善轉移。（翻攝自Truth Social @realDonaldTrump）

美國突襲委內瑞拉，以毒品恐怖主義等罪名逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，美國總統川普更宣布要接管委內瑞拉直到政權和平轉移，象徵要終結馬杜洛政府逾10年來的獨裁統治，在世界各國的委內瑞拉人民紛紛上街慶祝這歷史性的一刻。

馬杜洛上任後 百萬委內瑞拉人流亡海外

《路透社》報導，在美國主導下，委內瑞拉總統馬杜洛被逮捕並帶到美國紐約準備接受審判，除了委內瑞拉國內有些反對派開心慶祝以外，流落世界各地的委內瑞拉僑民也上街狂歡紀念這一刻，因為馬杜洛政府上台後，委內瑞拉出現近代最大的移民潮。根據聯合國數據，2014年以來有超過770萬名委內瑞拉人離開該國，占總人口的兩成，主要原因在於通膨以致他們無法負擔食物開銷，只好到其他國家尋求更好的機會，鄰國哥倫比亞收留最多委國移民，人數高達280萬人，其次是秘魯有170萬人。

在秘魯首都利馬，有數十名委內瑞拉僑民齊聚、披著國旗慶祝馬杜洛下台，有些人的父母家人還在委內瑞拉，他們期待回去看看家人。厄瓜多爾首都基多出現一場小型的遊行活動，委內瑞拉僑民狄亞茲（ Cynthia Diaz）說，馬杜洛的下台對於他們這些流亡海外的人來說是無比的喜悅，「委內瑞拉人遲早會回去的，回到一個自由的委內瑞拉、偉大的委內瑞拉」。

馬德里等國家出現大批委內瑞拉人民上街狂歡。（翻攝自X）

各地僑民開心慶祝 期待早日回家

西班牙馬德里的太陽門廣場前也有許多委內瑞拉人一起透過大螢幕看川普的記者會直播，開心地揮舞國旗、鼓掌歡呼；阿根廷首都布宜諾斯艾利斯也舉行慶祝活動，「我們一直期待委內瑞拉能重獲自由，讓我們重返家園。阿根廷收留我們、對我們很好，但我們畢竟還是委內瑞拉人」。

一名在基多參加活動地委內瑞拉人蒙席爾瓦（Maria Fernanda Monsilva）坦言，現在還不能說委內瑞拉已經完全自由了，她希望2024年大選中代表反對派參選的總統候選人岡薩雷斯（Edmundo González）能夠接掌政權，「我們很多海外僑民都想回去，這只是一系列行動的第一步」。

委內瑞拉總統馬杜洛被以毒品恐怖主義等罪名逮捕回美國受審。（翻攝自臉書）

另外在美國各地也有委內瑞拉人開心慶祝，但同時也有部分民眾反對川普直接攻打委內瑞拉的行為，在各地出現反戰的相關抗議示威行動。

