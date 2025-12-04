川普出手！華府國民兵遭槍擊 暫停19國移民申請

美國受華府國民兵遭移民槍擊案件影響，全面暫停19國移民案件申請，要重新、徹底地審查評估。

美國政府突然宣布，即日起基於「國家安全」與「公共安全」考量，暫停處理19個「非歐洲國家」的所有移民申請案件，包括綠卡及公民身份申請程序。（葉柏毅報導）

受影響國家包括了阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門等12國，這12國在今年6月，已經面臨最嚴厲限制，它們的國民，幾乎全面禁止入境全國。另外7國包括蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉，這7國則是在今年6月的禁令中，面臨部分限制。

外電報導，華府這項新規定，暫停了所有這19個國家的待處理申請，要求上述國家，打算移民美國的民眾，必須接受一項「徹底的重新審查程序」，包括可能的面談，必要時再次面談，全面評估所有國家安全與公共安全威脅。官方備忘錄提到，這是為了防止類似先前在華府發生的國民兵槍擊案等移民犯罪。

美國總統川普，經常強調非法移民，較少談到合法移民；不過從華府發生移民攻擊國民兵案之後，美國的合法移民問題，開始受到關注。