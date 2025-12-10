川普出招讓字體去DEI！Times New Roman復辟

▲美國總統川普（Donald Trump）開啟川普2.0時代後，帶領美國向右轉，過去民主黨政府訴求多元平等的DEI文化措施遭到強勢驅逐。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）開啟川普2.0時代後，帶領美國向右轉，過去民主黨政府訴求多元平等的DEI文化措施遭到強勢驅逐，最新川普政府又宣布，官方通訊將恢復使用Times New Roman字體，並批評拜登政府之前將官方字體改為Calibri是又一項無意義的「浪費的DEI措施」。

根據《衛報》報導，一份美國政府內部電文顯示，國務卿盧比奧下令在官方通訊中恢復使用Times New Roman作為官方字體，批評Calibri不像襯線字體（Serif）那樣正式，而字體排版代表著官方文件的專業性，「為了恢復書面工作成果的禮儀和專業性，並廢除另一項浪費資源的DEIA（Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility）計劃，將恢復使用Times New Roman作為其標準字體」。

拜登政府在2023年宣布官方字體改用Calibri，理由是這種沒有裝飾性棱角的無襯線字體較符合現代使用習慣，且對殘疾人士來說更容易使用。

▲Times New Roman與Calibri字體的比較。（圖／翻攝自網路）

川普政府全面排除DEI

川普今年重返白宮後迅速採取行動，廢除聯邦政府內的DEI計劃，並同時阻止企業部門和教育部門實施這些計劃，要求解僱聯邦機構的多元化官員，以及撤回對各種DEI計劃的撥款。

2020年，美國爆發反對警察槍殺手無寸鐵黑人民眾的抗議活動，此後，DEI政策得到更廣泛的推廣，但也引發了保守派的強烈反對。川普和其他DEI政策的批評者認為，DEI歧視白人和男性，並削弱了一般機構基於能力考量的決策機制。而DEI政策的支持者則認為，這些政策能夠對抗那些高舉「中立」和「效率」的決定中所暗藏的種族和性別偏見。

