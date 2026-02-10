川普出狠招！古巴機場沒油可加 30億美元旅遊命脈快斷氣

2026年2月9日，一架土耳其航空公司飛機，從古巴哈瓦那的何塞馬蒂國際機場起飛。美聯社



美國總統川普對古巴持續施壓，實質切斷該國從委內瑞拉與墨西哥獲取石油的管道後，哈瓦那當局向航空公司發出警告，稱現有燃油不足，全境9座機場將無法提供加油服務，多個飛往古巴的航班被迫暫停或誤點。

古巴政府週日（2/8）晚間發布公告指出，自週二（2/10）起至3月11日，包括哈瓦那的何塞馬蒂國際機場（José Martí International Airport）在內，全境9座機場將無法提供航空燃油服務。

對此，加拿大航空週一（2/9）宣布，暫停飛往古巴的航班，其他航空公司的航班則將誤點，並在多明尼加停留後再飛往哈瓦那。目前尚不清楚這項通知將持續生效多長時間，古巴官員亦未就此公開評論。

美聯社指出，這是古巴啟動能源配給的最新措施，儘管此舉可能不會影響短程航班，但對俄羅斯、加拿大等國飛往古巴的長途航線構成重大挑戰，而這些航線是古巴旅遊經濟的重要支柱，曾為該國帶來每年30億美元收入。

古巴官員週一同時宣布，縮短銀行營業時間並暫停文化活動。哈瓦那的公車系統已實質停擺，居民因為停電頻繁與加油隊伍漫長而陷入困境，現已達臨界點。

2026年2月6日，一名身穿委內瑞拉國旗圖案夾克的男子，在古巴哈瓦那的加油站排隊購買汽油。美聯社

在美軍上月對委內瑞拉發動大規模軍事行動並生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦後，川普（Donald Trump）加大對古巴的施壓力度，實質切斷哈瓦那從委內瑞拉與墨西哥獲取石油資源的主要管道，並在上月底簽署行政命令，對向古巴出售或提供石油的國家商品加徵關稅。

古巴總統迪亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）上週四（2/5）發表長達兩小時的電視演說，承認能源危機的影響並警告將在未來數天採取措施，哈瓦那當局隔天便宣布多項措施，包括限制公車和火車班次。

燃油公司亦宣布不再接受古巴比索付款，並改以美元交易且每人限購20公升。

