川普分享歧視影片描繪歐巴馬夫婦成猴子！遭跨黨派譴責後罕見刪文

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）分享一段帶有歧視性的影片，將美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）描繪成猴子，引發美國政壇跨黨派強烈譴責，今天罕見地將貼文刪除。這段影片昨天深夜發布在川普「真實社群」（Truth Social）帳號上。白宮最初駁斥外界批評是「假憤怒」，但隨後改口歸咎於一名幕僚操作失誤。

民主黨人痛批川普的舉措「卑劣」；一名資深共和黨參議員直言，這段影片明顯帶有種族歧視。這段長一分鐘的影片提出關於川普2020年大選敗給美國前總統拜登（Joe Biden）的陰謀論。當影片接近尾聲時，歐巴馬夫婦的臉被合成到猴子身上，畫面約出現一秒鐘，背景音樂則播放「獅子今晚睡著了」（The Lion Sleeps Tonight）。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）起初淡化處理爭議，指稱畫面「來自一段網路迷因影片，將川普總統描繪為叢林之王，民主黨人則是『獅子王』中的角色」，她在致法新社的聲明中呼籲：「請停止這種假憤怒，去報導一些真正對美國公眾重要的事情。」

儘管民主黨人率先猛抨貼文，但真正促使白宮轉向的，似乎是自家共和黨人的憤怒反應。非裔共和黨參議員史考特（Tim Scott）痛批，這段影片是「我在這個白宮見過最具種族歧視的事」，還說「祈禱那是假的」，要求川普將其刪除。另一名共和黨參議員韋克爾（Roger Wicker）也表示，這則貼文「完全不可接受，總統應該刪除並道歉」。

向來不願承認錯誤的川普政府在這則貼文出現約12小時後罕見讓步，一名白宮官員告訴法新社：「一名白宮幕僚誤發這則貼文，現已刪除。」歐巴馬夫婦則未立即回應。去年，川普也曾發布一段人工智慧（AI）生成影片，畫面中可見，歐巴馬在橢圓形辦公室被逮捕，並穿著橘色囚服站在鐵窗後。

