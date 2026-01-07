川普前國安顧問：俄國曾提議拿馬杜洛換烏克蘭

白宮前國安顧問表示，俄方曾在2019年提議用撤除對馬杜洛政府的支持，換取美國不介入烏克蘭事務。圖為美國總統川普和俄羅斯總統普丁2025年8月在阿拉斯加舉行的高峰會資料照片。路透社



美國總統川普上週末下令美軍入侵委內瑞拉、生擒該國總統馬杜洛，引起俄羅斯和中國等地緣政治競爭對手譴責。但曾在川普第一任期擔任俄羅斯事務顧問的官員表示，俄羅斯和中國其實正在暗中竊喜，尤其俄國早在7年前便提議要用拋棄對馬杜洛的支持，換取美國不插手烏克蘭事務。

時任美國國家安全會議（NSC）俄羅斯事務專家的希爾（Fiona Hill）2019年在國會聽證會上揭露，俄羅斯曾向美國提出「非常詭異的拿委內瑞拉換烏克蘭提議」。

廣告 廣告

希爾在聽證會上解釋，俄羅斯透過媒體多次提及美國19世紀的「門羅主義」（Monroe Doctrine ），也就是反對歐洲干涉西半球的美洲事務，而美國也不會涉及歐洲事務。

美軍上週六（1/3）入侵委內瑞拉並以涉嫌毒品恐怖等罪逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，希爾7年前在國會作證的上述發言突然\在社群媒體廣為流傳。

希爾近日向美聯社記者表示，當年俄國官方並未正式提議要拿委內瑞拉換烏克蘭，但時任俄國駐美大使安托諾夫（Anatoly Ivanovich Antonov）多次暗示，如果美方不插手俄國在歐洲的作為，莫斯科也願意放棄對馬杜洛政府的支持。

希爾說：「當時只是類似不斷輕推、眨眼等暗示，揣測是否願意達成協議。但美國那時候根本沒有興趣。」川普則是在2019年4月派希爾去莫斯科傳遞訊息，向俄國高層表明「烏克蘭和委內瑞拉根本毫不相關」，拒絕俄國提議。

但7年後的川普顯然改變立場，形塑出自己的「唐羅主義」。在閃電入侵委內瑞拉後，又揚言要對哥倫比亞動手，還再度威脅併吞格陵蘭。

希爾批評，川普對他國動用武力，只會讓俄羅斯「非常興奮」，認為俄國、美國和中國三分天下的時代已來臨，證明了「弱肉強食」。

在美軍對委內瑞拉行「政治斬首」後，俄羅斯總統普丁並未發表聲明回應，而俄國外交部和駐聯合國代表則是先後譴責美國的強盜行徑。

更多太報報導

衝擊美俄談判？美攔截委內瑞拉黑油輪 俄潛艦現身護航

白宮：川普正研擬拿下格陵蘭選項 不排除動用武力

【更新】川普宣告委內瑞拉將售美5千萬桶原油 中國恐成最大輸家