川普前盟友控訴：「讓美國再次偉大」只是騙人的口號

美國總統川普的前盟友，前聯邦眾議員葛林，控訴川普的所謂「讓美國再次偉大」，只是空洞的政治謊言。

美國前聯邦眾議員「葛林」最近在接受電台專訪時直言，美國總統川普的競選口號「讓美國再次偉大」，也就是「MAGA」，其實是個「謊言」。葛林並且批評川普重返白宮的第一年，施政重點都放在迎合那些富有的支持者身上。（葉柏毅報導）

美國「國會山莊報」2日報導，葛林過去長期支持川普，不過隨著雙方分歧日益擴大，葛林已經在去年11月22日，辭去共和黨聯邦眾議員職務。當川普的支持率，開始節節下滑之際，葛林在最近這場訪談中指出，她認為人們正意識到，這一切都是謊言，對人民來說是個大謊言。葛林強調，在川普政府裡，MAGA真正服務的對象、他們正在服務的人，就只是那些大金主。

葛林還說，真正因為支持川普而獲益的，都是這些大金主。她強調，只有這些人，才能從川普政府中，得到特殊的好處，拿到政府合約、獲得特赦；要不然就是他們所愛的人，甚至朋友，也能夠獲得特赦。葛林並補充說，那些人正是「把錢全都砸下去、持續替川普的政治行動委員會（PAC）輸血，還出資美國建國250周年活動，與興建那座大型宴會廳的超級大金主」。

葛林也批評川普的施政重心，一直都在外交政策，而非國內問題。就像是一場代表以色列所進行的戰爭當中，看到數十萬無辜的加薩人民遭到殺害，但川普關心的，只是為了能在那邊興建新的不動產開發案，讓每個總統的大金主，都能在新的加薩致富。